Hồ Ngọc Hà đòi xin lỗi và bồi thường thiệt hại

Vụ việc này như Thanh Niên đã thông tin, sau khi bài viết Chuyện Hồ Ngọc Hà cưới chồng năm 2001 ở khách sạn Deawoo, Hà Nội đăng trên một tờ báo có trụ sở tại Hà Nội, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng gia đình đã bức xúc và phản ứng dữ dội vì cho rằng tác giả đã “xúc phạm danh dự, uy tín của gia đình và dòng họ chúng tôi”. Chính vì thế cô và gia đình đã nhờ luật sư giúp đỡ pháp lý để khiếu nại đến các cơ quan chức năng cũng như ban biên tập tờ báo này.

Chưa từng “lạnh lùng tuyên bố”

Trong đơn, gia đình Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh rằng: “Hồ Ngọc Hà chưa từng “lạnh lùng tuyên bố” có bầu với ông H. bao giờ. Tác giả bài báo đã mượn lời mẹ của H. để “kể lại” với độc giả, nhưng dù thế nào đi nữa thì ông ta không thể lắng nghe “thông tin một chiều” để thêu dệt lên một câu chuyện như thế”.

Hồ Ngọc Hà đã chính thức phát đơn khiếu nại yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật - Ảnh: N.V

Và nữa, “Chúng tôi giả sử điều đó là thật thì liệu một cô gái còn trẻ tuổi như Hồ Ngọc Hà có đủ khả năng gây áp lực lên một gia đình như gia đình ông H. để yêu cầu họ làm đám cưới không? Chuyện này chắc chắn là không bao giờ xảy ra.

Tiếp theo, “Ở những năm 2001, một khi bà Nga muốn kiểm tra liệu Hồ Ngọc Hà có thai hay không thì chỉ cần làm một điều đơn giản là đưa Hà đến bệnh viện để kiểm tra... Đằng này tác giả lại viết như tiểu thuyết: “Bà Nga, sau những tháng ngày háo hức chờ đón cháu nội, chăm lo hết sức cho con dâu nhí, dần dần ngộ ra...”.

Trong đơn khiếu nại, gia đình Hồ Ngọc Hà cho rằng: “Đọc những dòng văn cay nghiệt này có lẽ độc giả sẽ hiểu lầm rằng “toan tính của Hồ Ngọc Hà là muốn hưởng tài sản của gia đình ông H. nhưng bất thành” nên giờ Hồ Ngọc Hà phải vừa “khóc ra máu” (huyết lệ) vừa viết vào các giấy tờ cam kết không liên quan đến tài sản của gia đình H. Nhưng trên thực tế Hồ Ngọc Hà chẳng viết bất cứ một “dòng huyết lệ ngoài toan tính nào” như lời tác giả bài báo...”.

Dựng người chết sống dậy

Đặc biệt, đơn khiếu nại cũng chỉ ra rằng, khi cuộc gặp giữa hai gia đình diễn ra năm 2001, bà nội Hà đã mất (năm 1996), nhưng tác giả bài viết vẫn miêu tả “Bà nội của Hồ Ngọc Hà có điều gì đó như mang nặng trong lòng một nỗi mặc cảm không dễ san sẻ. Bà được ngồi vào bàn giữa nhưng được một lúc lại bỏ vào trong”.

Mặt khác, đơn khiếu nại cũng phân tích: “Cho dù toàn bộ thông tin mà bài báo trên đăng tải là sự thật thì tác giả và quý báo cũng đã vi phạm pháp luật vì đây là quyền bí mật đời tư của Hồ Ngọc Hà. Tại điều 38 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ (khoản 1)” và “Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý... (khoản 2)”.

Không chỉ vậy, “Quý báo và tác giả còn vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí (1989, sửa đổi bổ sung năm 1999) và Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26.4.2002. Bởi lẽ các văn bản pháp luật trên quy định: “Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân (khoản 4, điều 10 Luật Báo chí)” và “Không được đăng, phát tin bài ảnh hưởng xấu đến đời tư... (khoản 4, điều 5, Nghị định 51/2002/NĐ-CP)”.

Yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường

Cuối đơn, gia đình Hồ Ngọc Hà yêu cầu tờ báo phải đăng cải chính và xin lỗi công khai đối với Hồ Ngọc Hà cùng gia đình.

Ngoài ra, đơn khiếu nại cũng nêu rõ: “Theo quy định tại khoản 2, điều 611 Bộ luật Dân sự 2005: Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định”, do đó chúng tôi “yêu cầu quý báo bồi thường cho chúng tôi theo quy định. Nếu như quý báo không chấp nhận các yêu cầu trên của chúng tôi hoặc chấp nhận nhưng không đầy đủ theo yêu cầu, buộc lòng chúng tôi phải nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp”.

Ca sĩ Ánh Tuyết: "Tôi cho rằng, xâm hại đời tư (nói ngắn gọn là hại) một người phụ nữ đang mang thai, sắp sinh như Hồ Ngọc Hà là việc làm thiếu lương tâm. Một người từng có chức vị trong xã hội, có tuổi đời như thế mà kể lể những chuyện như trong bài viết thì cũng nên xem lại tư cách". NSƯT Thanh Lam: "Khi là nghệ sĩ, họ đã là những hình tượng của khán giả. Nếu viết về đời tư dưới con mắt thiếu thiện cảm, xúc phạm đến uy tín của họ thì hình tượng cũng tiêu tan. Tôi thấy, bên cạnh rất nhiều nhà báo tốt thì không ít người viết rất ngoa ngôn khi nhận xét về nghề nghiệp lẫn đời tư nghệ sĩ". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi thấy pháp luật cần phải lên tiếng để bảo vệ người nghệ sĩ khi họ bị xâm hại, vì trước hết họ cũng là một công dân". Nhạc sĩ Lê Quang: "Ca sĩ của chúng ta hiện nay chưa có một hội nghề nghiệp hay tổ chức nào để bảo vệ trước những vấn đề rắc rối liên quan đến nghề nghiệp. Và cũng rất khó để thành lập một hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi của ca sĩ. Vậy nên, khi họ gặp những phiền phức gì, nếu không im lặng cho qua, không tự giải quyết thì phải nhờ đến pháp luật".





Theo Nguyên Vân (Thanh Niên)