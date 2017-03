Nghệ sĩ thu âm ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ An Thuyên

Nhạc sĩ An Thuyên ra đi đột ngột,bỏ lại nhiều dự định dang dở, trong đó có những ca khúc mới sáng tác. Bên huyệt mộ ông, gia đình phát ca khúc cuối cùng mà nhạc sĩ viết chỉ một ngày trước khi ra đi. Bài hát có tựa đềBao giờ về được ao quê do các nghệ sĩ thu âm trong đêm 8/7 để kịp phát trong lễ đưa tiễn nhạc sĩ An Thuyên về nơi yên nghỉ.



Ca khúc cuối của nhạc sĩ An Thuyên được Tấn Minh và nhiều nghệ sĩ thể hiện. Các ca sĩ đã cùng nhau thức thâu đêm để thu âm bài hát - còn nằm trên bản nháp viết tay của nhạc sĩ. Ca sĩ Tấn Minh, Anh Dũng, Xuân Hảo cùng nhiều ca sĩ khác, sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hòa giọng. Nhạc sĩ Dương Cầm làm hòa âm.Ca khúcBao giờ về được ao quêphổ từ bài thơBẫy biểncủa tác giả Lưu Tuấn Kiệt. Nhạc phẩm có nội dung về thân phận con người trước dâu bể cuộc đời. Phần cuối ca khúc nói lên mong muốn được trở về nơi chốn sinh ra. Nhiều người nghe ca khúc phát trong lúc hạ huyệt nhạc sĩ cảm thấy chợn rợn, giống như có một điềm báo về sự ra đi của nhạc sĩ An Thuyên. Ca sĩ Tấn Minh là một trong những nghệ sĩ tham gia thu âm. Anh chia sẻ bản thân và nhiều đồng nghiệp rất xúc độngtrước bút tích của nhạc sĩ. Khôngchỉ là người bạn thân thiết với Bông Mai, anh còn coi An Thuyên như một người chú. "Khi hát ca khúc này, tôi không nghĩ rằng chú đã đi xa. Cảm giác chú vẫn ở đây, trong một buổi cà phê hay bên tách trà, nói với tôi về một tác phẩm vừa sáng tác", Tấn Minh chia sẻ. Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long bày tỏ anh khâm phục An Thuyên bởi tài năng trong âm nhạc. Trong khối tác phẩm đồ sộ, An Thuyên có nhiều ca khúc để đời, sáng tác của ông đa dạng, nhiều màu sắc, phong phú. Nhạc sĩ An Thuyên là tác giả của những ca khúcgắn bó với nhiều người Việt nhưCa dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác... Ông sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5. Nhạc sĩ đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim cấp hôm 3/7, hưởng thọ 66 tuổi.