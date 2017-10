Người trẻ lao vào bolero

Đem bolero xuống đường Ca sĩ Tố My cũng là một giọng ca bolero trẻ bước ra từ những sân chơi ca nhạc trên truyền hình. Mới nhất, Tố My đã thực hiện dự án Street Bolero với sáu MV bolero được làm mới lại theo hơi hướng cổ điển phương Tây. Mỗi MV được công bố vào 18 giờ thứ Hai hằng tuần trên kênh YouTube chính thức của Tố My và POPS Music. Trong sáu MV này, bolero không đơn thuần chỉ là những bản nhạc đầy tự sự mà bolero được đặt ở nhiều bối cảnh khác nhau. Bolero không còn dừng ở những con hẻm Sài Gòn từ băng, đĩa… mà đã bước đến nhiều địa danh khác. Tố My cho biết: “Khi thực hiện chuỗi dự án này, tôi muốn khán giả nhìn nhận tình yêu của những người trẻ dành cho bolero đi kèm với những sáng tạo và mang hơi thở của thế hệ trẻ”.