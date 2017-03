Nhạc Underground oanh tạc các mạng

Thời gian gần đây những cái tên như: Suboi, Mr.T, Yanbi, Lil’Knight, Karik, JustaTee, Cường Seven, Touliver, Young Uno... ngày càng quen thuộc với các chương trình ca nhạc uy tín và khán giả.

Liên tục oanh tạc các trang nhạc

Trong năm 2012, các ca sĩ Underground đã liên tục khuấy động các sân khấu lớn cũng như các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín không kém gì các ca sĩ chính thống. Tài năng thật sự cũng như chất lượng của các sản phẩm âm nhạc đến từ giới Underground không chỉ được khán giả ngày càng đón nhận mà những ca sĩ chính thống cũng phải kiêng nể.

Nếu Hà Okio, Quân Rapsoul và Karik khuấy động liveshow Bài hát Việt tháng 2 thì Yanbi và Mr.T lại tung hoành trong liveshow tháng 10 của chương trình Bài hát được yêu thích với vị trí quán quân của lượt nghe trực tuyến cho Good Night. Ca khúc này cũng chiếm vị trí ca khúc được yêu thích nhất trong tháng 10. Trong khi đó She never know của Justa Tee, Xin anh đừng của Emily, Justa Tee và LK, Bật khóc của B.Sily… là những bản hit liên tục oanh tạc các trang nhạc online trong suốt năm 2012. Đặc biệt là sự thành công tuyệt đối của Thu cuối (Mr.T, Yanbi và Hằng BingBoong) trên tất cả bảng xếp hạng từ online cho đến offline là minh chứng rõ ràng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ từ những ca sĩ dòng Underground.

Bản hit Underground Thu cuối trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 4-2012 khiến khán giả phát cuồng.

Đầy tài năng và nội lực

Những ngôi sao Underground hiện nay có thể tự sáng tác, tự sản xuất, phối khí, trình diễn và sản xuất MV ở trình độ chuyên nghiệp. Say mê theo đuổi đến cùng dòng nhạc của mình mà không phải bận tâm về tác động của thị trường giúp họ định hình được phong cách độc đáo đầy sáng tạo. Một điều đáng chú ý nữa là những tài năng này đều còn rất trẻ, chỉ ở độ tuổi 19, 20.

Trong khi các nghệ sĩ chính thống vẫn đang loay hoay tìm phong cách mới thì các ca sĩ Underground tung ra dồn dập những sản phẩm độc đáo, thu hút khán giả. Cuối năm 2012, Lynk Lee cho ra mắt ca khúc Nếu có thể được yêu, Cường Seven với MV You and I, Kimmese với Hương ngọc lan… rất được khán giả yêu thích.

Mới đây, bốn gương mặt đình đám nhất của làng Underground Hà Nội là rapper LK, Justatee, Emily và Touliver đã cùng nhau kết hợp trong mini album JELT. Album không chỉ tập hợp những ca khúc thành công gần đây nhất như Ngọn nến trước gió, Tình cờ, Just… của nhóm mà còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong làng Underground như Kimese, Soobin… Ngoài mini album hợp tác chung này, bốn thành viên của JELT sắp tới còn có những dự án âm nhạc riêng như LK sẽ hợp tác với Vũ Duy Khánh trong single Đối mặt; Emily và nhóm B.Sily sẽ cho ra mắt MV Bật khóc; riêng Justatee sẽ đầu tư cho một album solo trong thời gian sắp tới.

Nếu thời gian trước không gian hoạt động của các ca sĩ Underground chủ yếu là Internet thì hiện tại họ chăm chỉ “offline” hơn. Mr.T, người sở hữu hit Thu cuối, đã tiên phong phát hành album ra thị trường, thay vì phát hành online như lâu nay các ca sĩ Underground thường làm. Mr.T cho biết: “Mục đích của tôi là để đưa dòng nhạc hip-hop đến gần với khán giả Việt hơn nữa”. Đây cũng là suy nghĩ và hướng đi chung của các ca sĩ dòng nhạc Underground hiện nay. Điều đó cho thấy thời gian tới V-pop sẽ đón nhận nhiều hơn những album phát hành chính thức cũng như phần trình diễn của các ca sĩ underground trên sân khấu. Cuộc đổ bộ của các “chiến binh” Underground trong đêm nhạc hoành tráng dành cho riêng họ vào tháng 12-2012 vừa qua tại Hà Nội chỉ là khởi đầu năm 2013 gây sóng gió cho V-pop.

Đầy hấp lực trước các ca sĩ chính thống Năm qua V-pop chứng kiến hàng loạt ngôi sao lớn thi nhau hợp tác với các ca sĩ Underground để tạo bản hit. Không chỉ ở phần trình bày ca khúc mà họ còn được mời hợp tác trong lĩnh vực sáng tác, thu âm, phối khí và sản xuất ca khúc. Chẳng hạn, Addy Trần làm nhà sản xuất cho nhóm 365 và Mi-A; bộ đôi Yanbi, Mr.T hợp tác với Bảo Thy trong Nothing in your eyes 2, với Hoàng Hải trong Vu vơ; Karik cùng nhóm MTV trong Chuyện thằng say, Đoan Trang kết hợp với Kimmese trong Độc bước, Hồ Ngọc Hà với Suboi trong Xin hãy thứ tha… Trong ảnh : Sự kết hợp trình diễn của Hồ Ngọc Hà và ca sĩ-rapper Suboi cho bản hit Xin hãy thứ tha.

NGUYỄN THU HẰNG