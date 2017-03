Phụ huynh Mỹ tức giận vì dòng sản phẩm mới của Victoria’s Secret

Hãng đã mở rộng đối tượng khách hàng với một dòng sản phẩm mang tên “Bright Young Things” (Những món đồ trẻ trung tươi sáng) mà theo nhà phân tích thị trường bán lẻ Hitha Prabhakar, Victoria’s Secret đang hướng vào những cô gái trẻ tuổi teen.



Dòng sản phẩm này đã làm dấy lên luồng dư luận phản ứng từ phía các bậc phụ huynh. Một ông bố có tên Evan Dolive đã viết một lá thư ngỏ gửi tới hãng Victoria’s Secret:



“Tôi không muốn con gái mình mất thời gian băn khoăn về việc nó phải làm sao để thật nổi bật, thật hấp dẫn, rằng nó phải mặc quần chip có in chữ gì để đi ra biển cho ấn tượng. Dòng sản phẩm mới này đã làm gia tăng xu hướng thích trở nên sexy trong các cô gái trẻ. Lứa tuổi mà các bé gái bắt đầu quan tâm đến vẻ sexy ngày càng rút ngắn lại.”



Hiện tại tài khoản trên mạng xã hội của Victoria’s Secret có rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc đến từ các bậc phụ huynh. Một ông bố khác viết:



“Tôi muốn con gái mình và cả những cô bé khác dành thời gian để suy nghĩ về những quyết định trọng đại mà chúng phải đưa ra ngay trong những năm tháng định hình này. Có nhiều quyết định quan trọng như mình sẽ làm nghề gì? Mình nên dồn sức vào học các môn nào? Mình nên học ở trường Đại học nào?



Các cô bé sẽ phải tự trả lời cho những câu hỏi đó và chúng cần thời gian, sự tập trung và nỗ lực để có thể trả lời được. Việc đau đầu vì những sản phẩm thời trang sexy thật không đáng.”













Những sản phẩm mới này của hãng Victoria’s Secret lấy chủ đề về mùa xuân, chúng nằm trong chuỗi sản phẩm PINK hướng vào các cô gái trẻ, tuổi từ 15-22 của Victoria’s Secret.Những sản phẩm của PINK luôn mang tính tiên phong, định hướng cho phong cách thời trang của các cô gái. Tuy PINK hướng vào những nữ sinh trung học và đại học, tuổi từ 15-22 nhưng thực tế, các bé gái tuổi dưới 15 cũng luôn bị hấp dẫn bởi dòng sản phẩm này.Trước những ý kiến trái chiều về loạt sản phẩm “Bright Young Things”, đại diễn của PINK đã trả lời báo chí rằng: “Chúng tôi khẳng định PINK là dòng sản phẩm hướng vào các cô gái ở bậc Đại học, chúng tôi không có kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm này tới các cô gái nhỏ tuổi hơn.”Từ trước đến nay, Victoria’s Secret chưa từng chính thức ra mắt dòng sản phẩm nào hướng tới những cô gái tuổi dưới 15 nhưng điều đó không làm thay đổi một thực tế PINK vẫn là lựa chọn hàng đầu của các cô gái tuổi teen.Trước đây, một số dòng sản phẩm của PINK đã từng khiến các bậc phụ huynh tức giận bởi những thông điệp nhạy cảm, khiêu khích được cho in lên những món đồ thời trang dành cho các cô gái trẻ.Các bậc phụ huynh đều mong muốn PINK sẽ giảm mức độ sexy trong các sản phẩm của mình: “Các bậc cha mẹ đều muốn con gái của mình bớt sexy, khêu gợi trước đám đông, như thế sẽ phần nào giúp các con tránh khỏi những rắc rối và cha mẹ cũng yên lòng hơn”, Cindy Chafian - Chủ tịch Hội những bà mẹ chia sẻ với tờ New York Daily News.Trước việc PINK lên tiếng phủ nhận việc họ đang hướng vào đối tượng khách hàng là những cô bé tuổi teen, bà Chafian cho rằng hãng chỉ đang quanh co và trốn tránh: “Các bà mẹ rất nhạy cảm, chúng tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra sự thật”.Bà Chafian còn dẫn lại những gì mà Giám đốc Tài chính Stuart Burgdoerfer của hãng từng trả lời trước giới truyền thông: “Các cô bé ở lứa tuổi teen muốn trở thành người như thế nào? Đương nhiên các cô bé muốn mình lớn hơn, già dặn hơn và “chịu chơi” hơn, đó chính là phép màu biến hóa mà PINK có thể đem tới cho các cô bé.”