Quán quân Hải Anh 'phá giải lời nguyền' Thử thách cùng bước nhảy

Mùa thứ 4 của chương trình "So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy" đã chính thức khép lại vào tối ngày 19-12 tại TP.HCM. Xuất sắc vượt qua Trâm Anh, Hữu Phước, Hà Lộc, nữ vũ công Ballet - Hải Anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả và ban giám khảo để trở thành quán quân nữ đầu tiên của "So You Think You Can Dance". Lời nguyền quán quân nam suốt những mùa qua đã chính thức được Hải Anh phá bỏ.

Các thí sinh chúc mừng Hải Anh đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Thử Thách cùng bước nhảy 2015 - Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhận xét về phần thi nhảy một bài solo 30 giây của Hải Anh, nữ giám khảo Tuyết Minh chia sẻ ở Hải Anh hội tụ ba điều đúng đắn. Một là Hải Anh đã tìm thấy được niềm đam mê thực sự của mình là nghệ thuật múa. Hai là cô gái 9X đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho nghệ thuật múa và cuối cùng Hải Anh đã thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân bước ra ánh đèn sân khấu thể hiện khả năng của mình và cống hiến cho khán giả. Nữ giám khảo nhấn mạnh Hải Anh là một vũ công, một nghệ sĩ có đầy đủ khả năng và tố chất để thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Phần thi 30 giây của Hải Anh trong đêm chung kết tối 19-12 - Ảnh: HOÀNG GIANG

Hải Anh và Minh Tuấn nồng nàn, lãng mạn kể về tình yêu và sự tha thứ - Ảnh: HOÀNG GIANG

Với 16,62% lượt bình chọn, Hà Lộc - chàng trai Cần Thơ đến với nhảy múa bằng niềm đam mê và sự tự học đã trở thành á quân của chương trình. Nghị lực và những thành quả mà chàng trai trẻ gặt hái được trong suốt thời gian qua đủ để khẳng định Hà Lộc xứng đáng với giải thưởng này.



Hà Lộc ôm Hải Anh khi nghe kết quả công bố từ BTC - Ảnh: HOÀNG GIANG



Tiết mục dự thi 30 giây của Hà Lộc đặc biệt ấn tượng - Ảnh: HOÀNG GIANG

Vị trí thứ 3 thuộc về Hữu Phước - "Ông bố trẻ" đam mê hiphop. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với nhiều người vì Hữu Phước là thí sinh được khán giả kỳ vọng cho ngôi vị quán quân. Tuy nhiên, chia sẻ cảm nhận của mình, Hữu Phước nói rằng được lọt vào Top 20 đặc biệt bước vào vòng chung kết cuộc thi, cháy hết mình với đam mê với anh đã là niềm hạnh phúc không còn gì hối tiếc. Anh bình thản chấp nhận kết quả trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Khán giả có mặt ở sân khấu đồng loạt đứng dậy cổ vũ tinh thần cho anh.

Hữu Phước sung sướng khi nghe công bố vị trí thứ 3 của cuộc thi - Ảnh: HOÀNG GIANG

Tiết mục Hiphop mà Hữu Phước dự thi 30 giây trong đêm chung kết - Ảnh: HOÀNG GIANG

Vị trí thứ 4 thuộc về Trâm Anh - cô nàng “quái tính-khùng-chất và siêu dễ thương”. Trong đêm chung kết, phần thi thể hiện bài solo 30 giây, nữ vũ công cá tính tiếp tục khiến khán giả và ban giảm khảo bất ngờ bởi phần hóa thân thành xác ướp của mình.



Trâm Anh hóa xác ướp trong đêm chung kết - Ảnh: HOÀNG GIANG

Hữu Phước và Hà Lộc chúc mừng Trâm Anh đạt vị trí thứ 4 cuộc thi Thử Thách cùng bước nhảy - Ảnh: HOÀNG GIANG

Khách mời duy nhất của đêm Chung kết mùa 4 - ca sĩ Mỹ Tâm lần đầu tiên trình làng ca khúc "Thứ tha" với phần vũ đạo dàn dựng hoành tráng. Nữ ca sĩ “Tóc nâu môi trầm” đã đốt cháy sân khấu bằng giọng hát nội lực, khỏe khoắn cùng vũ đạo nóng bỏng. Mỹ Tâm trình diễn ca khúc mới này kết hợp cùng 20 vũ công đến từ vũ đoàn MTE và UDG.



Nữ hoàng giải trí Mỹ Tâm trình làng ca khúc Thứ Tha - Ảnh: HOÀNG GIANG

Đêm công bố kết quả mang đến những giây phút thăng hoa cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Tinh thần đoàn kết của các thành viên được thể hiện rõ trong từng tiết mục biểu diễn đồng đội. Vượt qua những áp lực cuộc thi, cả bốn thí sinh đã thực sự tỏa sáng và ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Một số hình ảnh đẹp trong đêm chung kết Thử thách cùng bước nhảy: