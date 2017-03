Táo tợn vi phạm trong lĩnh vực thời trang

Chiều ngày 27-10, thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM cho biết đã ra quyết định phạt hành chính 49 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Giải trí Sao Kim (Venus) của ông bầu người mẫu Vũ Khắc Tiệp. Đây là mức phạt cho hai vi phạm: Đưa thí sinh dự thi người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định, tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép ở cuộc thi thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" (Vietnam New Face Casting 2015).

Bầu Khắc Tiệp quảng bá cuộc thi chui của mình trên mạng xã hội với dàn người mẫu của Venus.

Liên tiếp qua mặt cơ quan quản lý nhà nước

Ngày 11-10, cơ quan An ninh Công an TP.HCM và Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM đã kiểm tra, đình chỉ cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" - Vietnam New Face Casting 2015 do Công ty TNHH Thương mại Giải trí Sao Kim (thường gọi là Venus) của ông bầu người mẫu Vũ Khắc Tiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn đại sứ trẻ (Yeah1) tổ chức. Trước đó, Vũ Khắc Tiệp và các cộng sự đã quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội cuộc thi này sẽ chọn ra ba nam, ba nữ xuất sắc đưa đến Hàn Quốc tham gia cuộc thi “Asia Model Awards 2016”.

Có khoảng 250 thí sinh đến tham gia buổi tuyển chọn đã bị đình chỉ, trong đó có 12 thí sinh chỉ từ 13-17 tuổi; ngồi ghế giảm khảo là một số người mẫu tên tuổi. Vậy nhưng cuộc thi quy mô khá lớn này lại thi… chui, cho thí sinh không đủ các điều kiện dự thi người đẹp, người mẫu theo quy định của pháp luật tham gia. Cũng trong ngày 11-10, cuộc thi “Trai độc Gái lạ” do Yeah1 tổ chức cũng bị kiểm tra, đình chỉ vì không có giấy phép. Cuộc thi này còn có một số sai phạm như có bán vé, phát hành vé dự thưởng nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng.

Điều đáng nói ở đây, chỉ tính riêng Công ty Venus, đây đã là lần thứ ba công ty này vi phạm trong hoạt động về lĩnh vực người mẫu-thời trang. Năm 2011, Venus bị phạt vì sau khi xin phép, phúc khảo xong đã tráo đổi trang phục biểu diễn thành nội y và tự ý thay đổi tên chương trình “Đêm thời trang” thành “Model Look 2011”. Năm 2013, Venus cũng bị phạt vì diễn nội y, quảng cáo rượu trái phép và sử dụng ảnh khỏa thân in thiệp mời trong “Đêm hội chân dài 7”.

Bầu Khắc Tiệp, bìa phải và các người mẫu nam tại cuộc thi chui.

Không chỉ Venus, từng có các chương trình “Đêm phong cách” của tạp chí Phong Cách bị phạt về việc tự ý đưa trang phục không được duyệt ra diễn. Chương trình “Đam mê và hội tụ” của Công ty Cuộc Sống Năng Động cũng bị phạt vì lỗi tương tự. Vào ngày 22-1-2015, ca sĩ Ông Đăng Minh đã tổ chức cho nguyên dàn người mẫu nam khoe thân trong những chiếc quần bơi bé tí xíu tại phòng trà Nam Quang và cũng là diễn chui…

Xiết chặt, cấm diễn mới dẹp yên…

Một điều dễ nhận thấy là mức phạt cho các sai phạm trong lĩnh vực hoạt động người mẫu - thời trang là quá nhẹ, không mang tính răn đe. Cụ thể, Venus chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng cho “Model Look 2011”; ‘Đêm hội chân dài 7” bị phạt 20 triệu đồng vì quảng cáo rượu trái phép, tự ý thay đổi trang phục đã được duyệt phạt 5 triệu đồng, tự ý thay đổi nội dung chương trình phạt 10 triệu đồng - tổng mức phạt 35 triệu đồng. Và ở sai phạm nghiêm trọng mới nhất, tổng mức phạt của VeNus cũng chỉ là 49 triệu đồng.

Phải chăng chính vì mức phạt quá nhẹ, không hề ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển, hay lợi nhuận của mình nên các công ty dù biết sai vẫn cứ vi phạm với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn như trường hợp của Venus. Đã có nhiều ý kiến từ phía công chúng cho rằng nên phạt thật nặng để dù vi phạm, các công ty làm sai vẫn không có được lợi nhuận; hoặc không cấp giấy phép lần sau, buộc ngưng hoạt động một thời gian, hoặc đóng cửa vĩnh viễn đối với các công ty vi phạm nhiều lần.

Còn nhớ, những năm từ 2008-2013, các ca sĩ, người mẫu liên tục ăn mặc hở hang, lộ hàng trên sân khấu… mà chỉ nhận mức phạt 3,5 triệu đồng cho mỗi lần vi phạm khiến vụ việc ngày càng nở rộ, phạt cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Chỉ đến khi quy định phạt, kèm theo lệnh cấm biểu diễn trên cả nước ra đời như đối với trường hợp Angela Phương Trinh, Bà Tưng… tình trạng này mới lắng xuống, có thể kiểm soát. Bởi nếu phạt nặng, đi kèm với cấm hoạt động, các cá nhân, đơn vị sai phạm sẽ bị mất lợi nhuận, không thể tiếp tục kiếm tiền từ những sai phạm của mình được.



Trình diễn nội y chui tại "Đêm hội chân dài 7"

“Phạt vài triệu hay vài chục triệu chỉ là con số lẻ” Giám đốc một công ty truyền thông chuyên tổ chức các sự kiện chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM: “Một chương trình thời trang như “Đêm hội chân dài”, một cuộc thi hoa hậu hay người mẫu bất kỳ, số tiền tài trợ hay số tiền đầu tư cho nó ít nhất phải trên dưới 1 tỉ đồng hay là nhiều tỉ đồng cho các khoảng sân khấu, tiệc tùng, ca sĩ, đạo diễn, giám khảo, khách mời, quảng cáo, quay phim, chụp ảnh, pano, truyền thông, các chi phí cho người mẫu ra nước ngoài quay phim, chụp ngoại cảnh, trang phục, cảnh trí, đạo cụ, bảo vệ, tiệc tùng… Vài triệu hay vài chục triệu đồng nếu bị phạt chỉ là con số rất lẻ nếu được tính thêm vào chi phí của một chương trình hay cuộc thi để nhà tổ chức tính toán lợi nhuận. Con số tiền phạt đó thật sự không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động của công ty hay của chương trình”. --------------------------------- Chưa có quyết định xử phạt đối với Yeah1

Về vi phạm của Yeah1 ở vị trí đồng tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" - Vietnam New Face Casting 2015; và là đơn vị tổ chức không phép cuộc thi “Trai độc Gái lạ”, bán vé, phát hành vé dự thưởng cuộc thi này nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng đều bị kiểm tra và đình chỉ trong ngày 11-10-2015, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao cho biết đang xem xét, chưa có quyết định xử phạt.