Thành công bất ngờ của phim cơ bắp

Sau gần hai thập niên hoạt động không mệt mỏi, Dwayne “The Rock” Johnson - người vừa bước qua tuổi 43 hôm 2-5 vừa qua đang tiếp tục khắc sâu tên mình như là nhân vật có một không hai trong lịch sử ngành giải trí Bắc Mỹ nói riêng, thế giới nói chung. Khi dư âm của những màn đua xe nghẹt thở trong Fast and Furious 6 còn chưa hết, anh lại có cuộc hóa thân khác trở thành chàng dũng sĩ Hercules trong bộ phim hành động sử thi cùng tên đang khuấy đảo màn ảnh thế giới.

Huyền thoại đô vật

Thành công của “The Rock” đến nay vẫn còn là điều gì đó mang màu sắc cổ tích trong thế giới mà người ta luôn rạch ròi các lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp để đẩy một tài năng đi tới đỉnh cao. Sinh ra trong một gia đình mà ông nội, cha, các chú, các cậu đều là các võ sĩ hạng nặng trên sàn đô vật, Dwayne Johnson nối nghiệp là điều hiển nhiên. Dù thời còn đi học phổ thông và ĐH ở Miami, anh có đi lạc một chút qua môn bóng đá và suýt chút nữa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau khi được một câu lạc bộ ở giải chuyên nghiệp của Canada ký hợp đồng trong thời gian ngắn.

Nhưng ở tuổi 23, anh đã kịp nhận ra đâu là người mà anh muốn trở thành. Anh trở về nhà ở Miami và tuyên bố theo đuổi sự nghiệp đô vật. Một năm sau, qua vài trận thắng, anh đã có ngay trong tay bản hợp đồng với Đô vật Thế giới (WWE), tập đoàn tổ chức sự kiện khét tiếng nhất trong môn thể thao giải trí này ở Mỹ. Cột mốc này chính là bước đầu tiên đưa anh đi vào con đường trở thành huyền thoại có biệt danh “The Rock” trên sàn đấu, với 17 chức vô địch trong vòng chín năm từ 1996 đến 2004, tại các giải danh giá nhất do WWE tổ chức.

Để làm nên thành công của vai diễn Hercules, Dwayne Johnson đã phải dành tám tháng rèn luyện để có một thể hình phù hợp với một chiến binh hùng dũng. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Vua phòng vé

Thực tế giá trị của thương hiệu “The Rock” chính là điều mà Stephen Sommers, đạo diễn phim Xác ướp Ai Cập thèm muốn khi ông đưa bộ phim này trở lại với phần hai ra mắt vào năm 2001. Cái tên Dwayne “The Rock” Johnson trong vai vua bọ cạp lập tức trở thành một trong những lý do kéo khán giả đổ xô đi xem bộ phim, dù anh chỉ xuất hiện dăm phút và khoe cơ bắp là chính. Nhưng ấn tượng về sự dũng mãnh, hoang dã cùng cơ bắp cuồn cuộn mà anh để lại đủ khiến các nhà làm phim nhanh nhảu lên ý tưởng làm riêng một phim về vua bọ cạp. Bộ phim The Scorpion King ra mắt một năm sau đó, đưa luôn “The Rock” tới kỷ lục lịch sử, là diễn viên có vai chính đầu tiên nhận được thù lao “khủng” nhất với 5,5 triệu USD. Bước khởi đầu ngoạn mục trên màn ảnh giống như trên sàn đô vật cách đó mấy năm đã góp phần không nhỏ đưa anh tránh xa “lời nguyền” ám lên các đồng nghiệp cũng lấn sân sang điện ảnh như Mike Tyson, Steve Austin, Triple H A.ka hay John Cena. Hầu hết đều tham gia trong các phim hạng B hoặc lên được phim lớn cũng chỉ các vai nhỏ mang tính chất “góp vui”.

Thành công bất ngờ trên phim trường khiến “The Rock” phần nào xao nhãng với sàn đấu. Anh tuyên bố từ giã sự nghiệp đô vật vào năm 2004 rồi quay trở lại vào năm 2009 và hoạt động với tính chất bán thời gian cho tới nay. Nhưng trên màn ảnh, 22 bộ phim mà anh đã đóng mang về tổng doanh thu lên tới 4,3 tỉ USD trên toàn thế giới, đưa anh vào danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2013 của Forbes. Riêng năm nay, anh xếp thứ hai với con số 52 triệu USD. Nhiều nhận định nói anh sẽ còn sáng giá trong nhiều năm nữa khi vẫn là “cây đinh” của các loạt phim ăn khách như Journey to the Center of the Earth, Fast and the Furious, G.I.Joe…

Đột phá diễn xuất nội tâm với Hercules

Bất chấp khả năng sinh lời nhất nhì ngoài phòng vé, Dwayne Johnson vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi. Mỗi phim của anh đều bị giới phê bình chỉ trích diễn xuất rất nặng lời, trong khi khán giả lại cho thấy họ là những người chẳng khắt khe, có khi chỉ cần được thấy cơ bụng sáu múi hay nụ cười hiền lành có duyên của anh… là đủ. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đang cho thấy sự tiến bộ của mình trong việc xóa đi ấn tượng “diễn bằng cơ bắp”. Vai diễn mới nhất là một ví dụ. Mọi người đã phải công nhận anh là một diễn viên thực thụ khi diễn tả xuất sắc một vị á thần không nguôi ám ảnh về cái chết của vợ con, đồng thời phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng giữa lương tâm và tiền bạc. Trước tò mò của nhiều người về bí quyết thành công, anh có một câu trả lời giản dị, trong một lần phỏng vấn của báo chí: “Tôi không tin là có duy nhất một chìa khóa thành công. Những gì tôi tin là làm việc hăng say mỗi ngày, thật tập trung và tận tụy”.

KIẾN MINH