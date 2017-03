Thương Tín tái xuất với vai ác trong phim hình sự

Ngày 19/6, tại TP HCM, nghệ sĩ Thương Tín cùng đoàn phim Tối qua mơ gì thực hiện những cảnh quay đầu tiên của loạt phim truyền hình này, dự kiến dài 28-30 tập. Phim do đạo diễn Hà Minh Tuấn viết kịch bản và dàn dựng.

Nghệ sĩ gạo cội vào vai Hoàng Long Giao, nhân vật chính ở tuyến phản diện.

Trương Thế Vinh (phải) và diễn viên Thương Tín trong ngày đầu quay phim. Ảnh: Thoại Hà

"Từ khi chuyển thể kịch bản phim, tôi đã nhắm vai này phải do Thương Tín thể hiện. Vì anh ấy không chỉ có ngoại hình phù hợp mà còn có bề dày kinh nghiệm trên phim trường. Thương Tín cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống để có thể đảm nhận một dạng vai có tính cách phức tạp như Hoàng Long Giao", đạo diễn Hà Minh Tuấn nói.

Nhân vật Hoàng Long Giao luôn ở thế đối đầu với thiếu tá Thành An (do Trương Thế Vinh thủ vai). Tuy vậy, trải qua nhiều va chạm và biến cố, người đàn ông từng trải dần cảm mến viên cảnh sát an ninh trẻ khi nhận ra những đức tính tốt đẹp ở anh.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Thương Tín với phim ảnh sau thời gian khá dài anh rất ít đóng phim vì bị mất cảm hứng với công việc diễn xuất.

Với Tối qua mơ gì, đây là lần đầu tiên diễn viên Trương Thế Vinh vào vai một thiếu tá an ninh. Với tâm trạng hồi hộp lẫn háo hức, anh đến phim trường từ sớm, ngồi một góc ôn lại kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên là cuộc họp báo. Thiếu tá Thành An là người có năng lực rất đặc biệt, có thể nhìn thấy "ma" trong mỗi giấc mơ liên quan đến những vụ án đặc biệt được giao phá án.

Khả năng đặc biệt này đến với Thành An từ khi anh phẫu thuật cấy ghép giác mạc từ một giác mạc được hiến tặng. Cuộc sống của thiếu tá an ninh này bị bấn loạn và xáo trộn khá nhiều vì điều đó. Nhưng cũng chính nhờ vậy, anh đã cứu vớt được nhiều số phận, giải oan được nhiều cái chết bí ẩn.

"Phim này hành động không nhiều nhưng quan trọng là phải biết diễn xuất nội tâm, thể hiện được thần thái của một người công an rất chuẩn mực. Vai này hoàn toàn khác với các dạng vai tôi từng nhận đóng trước nay. Vì thế, tôi phải hỏi han, đọc thêm các thông tin liên quan về lĩnh vực này và lắng nghe góp ý từ mọi người rất nhiều", Trương Thế Vinh tâm sự.

Tối qua mơ gì được giới thiệu là dạng phim kết hợp giữa thể loại trinh thám, hình sự, giả tưởng pha chút yếu tố kinh dị, được chuyển thể từ series truyện Những vụ án ma (của nhà văn Lâm Hà), gồm 8 quyển trinh thám liên hoàn. Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống một sĩ quan an ninh bị một chứng bệnh lạ do quá trình thay ghép giác mạc từ nhỏ. Từ đó, anh ta thấy được nhiều chuyện mà không ai thấy được.

Có mặt trên phim trường trong ngày đoàn phim khởi quay những cảnh đầu, nhà văn Lâm Hà chăm chú theo dõi các diễn viên làm việc. Khi được hỏi về vai chính trong phim, anh nói vui: "Nam diễn viên chính đẹp trai quá! Đẹp thế này thì ngoài đời thật sẽ rất khó làm sĩ quan an ninh vì họ thường là những người tầm thước, đảm bảo ít gây chú ý để có thể dễ hòa nhập vào bất cứ cộng đồng nào. Tôi từng đọc nhiều sách về vấn đề này, còn nhớ là trong cuốn sách nói về hướng dẫn tuyển chọn sĩ quan an ninh do một thanh tra người Anh viết từ thế kỷ 18 có nói một cảnh sát càng đẹp trai, cao to lực lưỡng thì càng tốt. Nhưng cần chọn người có dung mạo thật bình thường, thậm chí tầm thường làm nhân viên an ninh hoạt động 'chìm'", nhà văn chia sẻ.

Bộ phim do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất.

Theo Thoại Hà (VNE)