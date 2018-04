Các điểm vui chơi không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng

Trong những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, du khách khi tới TP Đà Nẵng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Đặc biệt, tối nay tại TP Đà Nẵng, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ chính thức diễn ra với phần thi mở màn giữa Việt Nam và Ba Lan.



Một màn biểu diễn xiếc vòng phục vụ du khách. Ảnh: AT

Chương trình gồm có nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội như:

- Từ ngày 24-4 đến 2-5, triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

- Từ ngày 27-4 đến 1-5, chương trình khai trương mùa du lịch biển 2018 gồm các hoạt động thể thao biển, biểu diễn nghệ thuật… tại Công viên Biển Đông.

- Từ ngày 30-4, diễn ra không gian trưng bày đèn lồng in logo du lịch Đà Nẵng gồm: trang trí 300 đèn lồng in logo du lịch Đà Nẵng để du khách tham quan, chụp ảnh tại Công viên Biển Đông do Trung tâm Xúc tiến du lịch tổ chức.

- Lễ hội Ẩm thực quốc tế diễn ra từ 10 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày từ 29-4 tại khu Indonesia - Sun World Da Nang Wonder (Công viên Châu Á, số 1 Phan Đăng Lưu). Giá các món ăn, đồ uống trong các khu vực ẩm thực dao động 10.000-300.000 đồng/món.



Biểu diễn xiếc phục vụ du khách. Ảnh: AT

- “Những ngày phim Việt Nam” tại rạp Lê Độ với những bộ phim nổi tiếng một thời như Vợ chồng A Phủ, Mối tình đầu, Cô gái trên sông, Tự thú trước bình minh, Mùa nước nổi…

- Hệ thống các bảo tàng: Bảo tàng Điêu khắc Chăm (số 2 đường 2 Tháng 9); Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng (24 Trần Phú), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn), Bảo tàng Văn hóa Phật giáo nằm trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm (đường Sư Vạn Hạnh, quận Ngũ Hành Sơn).

- Danh thắng Ngũ Hành Sơn: Tại đây du khách có thể tham quan các ngôi chùa cổ kính như chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, các hang động tuyệt đẹp như động Huyền Không, động Vân Thông, động Hoa Nghiêm…



Dịp lễ kéo dài nên người dân và du khách thập phương nườm nượp đổ về Đà Nẵng. Ảnh: AT

- Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng: Các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa chạy dọc theo bờ biển nối liền những bãi tắm công cộng ở Đà Nẵng được xem là những cung đường đẹp nhất của TP. Từ các bãi biển ở trung tâm TP, du khách có thể “phượt” vòng quanh bán đảo Sơn Trà, dừng chân ở Bãi Bụt, Bãi Rạng..., hoặc lên chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ hay tận mắt thấy voọc chà vá chân nâu - “nữ hoàng linh trưởng”…

- Các điểm vui chơi, chụp ảnh trung tâm TP: Cầu Tình Yêu, cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vui chơi Công viên Châu Á, Helio, rạng Nam Ô, hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ, Hải Vân quan, khu du lịch Bà Nà Hills…

- Các khu du lịch sinh thái ở phía Tây TP: Từ Đà Nẵng đi về phía Tây khoảng 20 km có rất nhiều khu du lịch sinh thái, có thể kể đến như Khu du lịch sinh thái Suối Hoa (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), Khu du lịch Ngầm Đôi, đặc biệt là khu trượt thác Hòa Phú Thành với các trò chơi vận động dưới nước hấp dẫn trong những ngày đầu hè nắng nóng.



Không gian ẩm thực vừa chính thức mở cửa để phục vụ du khách và người dân trong dịp nghỉ lễ, xem cuộc thi pháo hoa. Ảnh: AT



Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, ca hát sôi động tại Đà Nẵng. Ảnh: HA