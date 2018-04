Đức Phúc, Hoàng Thuỳ Linh khuấy động hội sách Đà Nẵng

Lịch trình giao lưu Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng 2018 * Thứ 5 ngày 19-4 17g – 18g30: Giao lưu ra mắt Sách “Yêu, Dại dột, Yêu” của Phan Ý Yên 19g00 - 20g00: Giao lưu - Người bí ẩn đằng sau những cuốn sách của người nổi tiếng - Trần Minh 20g30 – 21g30: Giao lưu ca sĩ Đức Phúc cùng cuốn sách “I believe I can fly” * Thứ 6 ngày 20-4 6g30: Chạy bộ quyên góp sách 17g – 18g30: Giao lưu chủ đề “Kẻ lữ hành đi ngược” cùng các tác giả Nguyễn Tập và Rosie Nguyễn 19g00 - 21g30: Công diễn Hội thi Kể chuyện theo Sách * Thứ 7 ngày 21-4 9g30 – 12g: Giao lưu ký tặng cùng Rosie Nguyễn tại gian hàng FAHASA 16g – 19g30: Giao lưu Hamlet Trương - Du Phong - Anh Khang tại gian hàng FAHASA 17g – 18g30: Giao lưu Nhà văn Gào ra mắt sách mới và kỷ niệm 10 năm viết sách 19g00 - 20g00: Giao lưu ra mắt sách mới Hamlet Trương 20g30 – 21g30: Giao lưu ra mắt Sách “Vàng Anh và Phượng Hoàng” của Hoàng Thùy Linh * Chủ nhật ngày 22-4 17g – 18g30: Talkshow “Trên tay có sách”; trao tủ sách, tặng học bổng “Tôi học giỏi” do Tạp chí Điện tử Thông tin và Truyền thông TP ĐN và TTGD Mmost Việt Nam phối hợp tổ chức 19g00 - 20g00: Giao lưu chủ đề “Tình yêu tuổi mới lớn” với Tiến sĩ tâm lý, Thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 20g30 – 21g30: Lễ Bế mạc Hội sách