Những chiếc váy đắt giá nhất lịch sử điện ảnh Hollywood

Chiếc váy trắng gắn liền hình ảnh của cô đào nóng bỏng Marilyn Monroe trong bộ phim The Seven Year Itch là một trong những món đồ nổi danh nhất trong lịch sử điện ảnh từ xưa đến nay. Khoảnh khắc Monroe đứng trước ga tàu điện ngầm ở New York và tung váy sẽ mãi mãi được nhớ tới như một khoảnh khắc đắt giá trong làng thời trang thế giới. Chiếc váy và chính giây phút ngọt ngào ấy đã đưa nàng trở thành biểu tượng sắc đẹp mọi thời đại. Sự quyến rũ đến mê lòng của chiếc váy vẫn còn nguyên giá trị đến tận bây giờ. Năm 2011, chiếc váy được bán đấu giá với một mức giá mà ai nghe qua cũng phải kinh ngạc: 4,6 triệu USD. Nàng thơ của điện ảnh Hollywood thập niên 50s Audrey Hepburn đã khiến giới mộ điệu toàn cầu ngẩn ngơ trước sắc nước hương trời của nàng. Khi hóa thân vào vai Eliza kiều diễm trong chiếc váy trắng tinh khôi, trong bộ phim My Fair Lady năm 1964. Chiếc váy ren trắng đuôi cá, với những chi tiết trang trí hình sọc đen trắng được thiết kế bởi Cecil Beaton, được nàng Eliza mặc kết hợp với mũ rộng vành và tay chống ô kiêu kỳ, hình ảnh đó đã đi vào huyền thoại của lịch sử thời trang và điện ảnh thế giới suốt những thập niên qua. Chiếc váy đã được bán đấu giá 3,7 triệu USD vào năm 2011. Mặc dù hóa thân thành cô thôn nữ Fraulein Maria với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng trông bộ phim The Sound of music, nhưng bộ váy mà nữ diễn viên Julie Andrews đã mặc trong phân cảnh cô cất cao tiếng hát trên đồi cỏ xanh bao la lại có mức giá không đơn giản chút nào. Năm 2013, chiếc váy đã được mua với giá 1,56 triệu USD. Chiếc đầm sequined đỏ đỏng đảnh kiêu kỳ với đường xẻ cao thiêu đốt mọi ảnh nhìn mà cô đào Marilyn Monroe đã mặc trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes năm 1953, cho đến tận bây giờ vẫn khiến biết bao trái tim loạn nhịp mỗi khi ngắm nhìn. Chiếc váy khiến cô đào hiện lên như một đóa hồng nhung rực lửa, một đóa hoa gợi cảm, kiêu kỳ đầy đam mê. Chiếc váy đỏ nóng bỏng này cuối cùng được bán đấu giá với mức giá: 1,2 triệu USD.