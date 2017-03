16 người chết trong vụ chìm tàu Dìn Ký

Chiều 21-5, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, ra quyết định bắt giữ khẩn cấp tài công Lê Văn Đức, người điều khiển chiếc tàu bị nạn. Cơ quan công an còn tạm giữ hình sự Lê Văn Quang (quản lý tàu) và Đinh Văn Quân (là quản lý chung của nhà hàng nổi Dìn Ký chi nhánh ở xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Buổi tiệc định mệnh

Ông Phạm Minh Hiếu, nhà nằm sát khu du lịch Dìn Ký, kể: Chiều tối 20-5, ông đang ngồi ăn cùng một số người bạn bên chòi nhà nằm sát mé sông thì thấy tàu du lịch của Dìn Ký cách nơi ông ngồi khoảng 30 m. Chiếc tàu đang lưu thông về hướng cầu Bình Lợi thì đột nhiên quay đầu, nghiêng hẳn sang một bên rồi từ từ chìm xuống. “Từ lúc nghiêng đến lúc chìm hẳn khoảng 10 phút nhưng chỉ có một số người nhảy thoát được ra bên ngoài. Lúc này mưa rất to, tôi phải đứng ăn vì gió tạt mạnh, sóng dạt văng vào bờ” - ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, cho đến khi chiếc tàu này chìm hẳn thì một chiếc ghe cứu hộ của Khu du lịch Dìn Ký chạy ra. Tổng cộng có sáu người thoát ra được, có bốn nam và hai nữ. Trong số đó có một nhân viên nữ của Khu du lịch Dìn Ký, một trong bốn người nam là người nước ngoài. “Khi được tôi kéo lên bờ, vị khách người nước ngoài này đập đầu vào một trụ cây của hàng rào và đòi nhảy xuống sông vì còn có người thân kẹt trên tàu. Chúng tôi đã cho họ mượn điện thoại báo tin cho người thân về tai nạn” - ông Hiếu nói tiếp.

Ông Hiếu và những người bạn khẳng định những nạn nhân may mắn thoát được đều không mặc áo phao. “Gia đình chúng tôi cũng từng tổ chức ăn uống trên tàu của Dìn Ký và thấy trên tàu không có áo phao” - chị Linh, một người bạn của ông Hiếu, cho hay.

Thi thể các nạn nhân đang được đưa lên bờ. Ảnh: Võ Bá

Ông Tài (khụy người) trước nỗi đau quá lớn. Ảnh: VÕ BÁ

Anh Hoàng Văn Đông (quê Quảng Bình), người may mắn thoát chết, xác nhận có một nhóm trên 20 người cùng đi dự sinh nhật cháu Quách Hồng Đạt, là con ông Quách Lương Tài, Giám đốc Công ty Lan Anh. Khi lên tàu, nhóm dự sinh nhật được bố trí tầng dưới (tầng trên cũng có một bàn) gồm bốn bàn nhỏ ghép lại. Số người dự tiệc là người nhà và bạn bè thân thiết với ông Tài.

Đã tìm được 15 thi thể

Lúc 5 giờ sáng 21-5, vị trí chiếc tàu chìm được xác định nằm cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 300 m về phía thượng lưu, cách bờ phía xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM) 100 m. Ngay sau đó, từng tốp người nhái lặn xuống dòng sông sâu hơn 20 m để lùng sục các khoang tàu. Khoảng 11 giờ, người nhái đã tiếp cận được xác một số nạn nhân và cột dây cố định.

Đến 13 giờ 15, lực lượng cứu nạn đưa được thi thể hai nạn nhân đầu tiên chết trong tư thế ôm lấy nhau. Đó là chị Trần Thị Tươi và con là bé Quách Hồng Đạt (ba tuổi) - nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật định mệnh. Khi nhìn thấy hai mẹ con, nhiều người trong gia đình ông Tài đã ngất xỉu.

Khoảng 15 giờ 20 ngày 21-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Bốn nạn nhân người Trung Quốc đã được chuyển về BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để hoàn tất các thủ tục y tế và pháp lý rồi bàn giao lại cho cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Các nạn nhân khác được bàn giao cho thân nhân đưa về nhà hoặc về quê mai táng.

Đại tá Võ Đức Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, cho biết vẫn chưa tìm thấy thi thể của cháu bé chín tuổi Phạm Xuân Khánh, nhiều khả năng vẫn kẹt trong tàu. Công tác cứu hộ sẽ tạm dừng để chuyển sang trục vớt tàu. Theo ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, việc trục vớt tàu được thực hiện bằng cách đưa các phao lớn vào khoang tàu và bơm hơi để tàu nổi lên rồi kéo vào bờ.

Tàu quá hạn đăng kiểm, cầu tàu không phép Theo Quyết định 07/2005 của Bộ Giao thông vận tải về quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa thì cảng, bến hành khách thủy nội địa đưa, đón hành khách lên xuống phương tiện chở khách và thực hiện các dịch vụ khác (nếu có) đều phải được cấp phép hoạt động, phương tiện phải được đăng kiểm trước khi đưa vào khai thác… Thế nhưng theo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 3, cầu phao của khu du lịch sinh thái này được làm bằng thùng phuy và phao nổi nên không đủ điều kiện được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, chiếc tàu được sử dụng để đưa rước khách lâm nạn trên có ký hiệu BD0931, đã hết hạn kiểm định vào ngày 28-1-2011 nhưng chủ phương tiện không làm việc với cảng vụ mà tiếp tục cho tàu lưu thông. Ngoài ra, tài công Lê Văn Đức còn bị nghi là không có bằng lái điều khiển tàu. Danh sách 16 nạn nhân 1. Quách Tùng Linh (quốc tịch Trung Quốc) 2. Quách Tùng Quỳ (quốc tịch Trung Quốc) 3. A Trác (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 4. Trang Li (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5. Quách Lan Anh (năm tuổi, ngụ Bình Dương, con ông Tài) 6. Quách Hồng Đạt (ba tuổi, ngụ Bình Dương, con ông Tài) 7. Đào Thị Luận (70 tuổi, Hà Tĩnh, mẹ vợ ông Tài) 8. Trần Thị Tươi (31 tuổi, Hà Tĩnh, vợ ông Tài) 9. Trần Đình Đồng (34 tuổi, Hà Tĩnh) 10. Trần Đình Trang (25 tuổi, Hà Tĩnh) 11. Trần Đình Linh (bốn tuổi, Hà Tĩnh) 12. Trương Trần Đức Anh (hai tuổi, Hà Tĩnh) 13. Đồng Thị Thanh Hoa (24 tuổi, Thái Nguyên) 14. Phạm Xuân Khánh (chín tuổi, Thái Nguyên) 15. Trần Thị Thu Hà (34 tuổi, Thái Nguyên) 16. Nguyễn Thị Thương (35 tuổi)

MINH PHONG - VÕ BÁ