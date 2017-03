Bà trùm cho vay nặng lãi trả thù

Tiến hành xác minh, Công an TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do nạn nhân không phối hợp. Nhưng nhờ quyết tâm cao trong công tác phòng chống tội phạm, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ vận động các đối tượng có liên quan đầu thú. Từ đó, lần ra chân tướng của kẻ chủ mưu. Tính đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 11 đối tuợng.

TRUY SÁT TRONG ĐÊM

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an TP.Cần Thơ đã bắt giam Nguyễn Thị Thu Trang, SN 1966, ngụ 38/42 Mậu Thân, phường An Hoà, quận Ninh Kiều (vai trò chủ mưu); Dương Thanh Học, SN 1992, ngụ xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Phạm Thanh Phong, SN 1991, ngụ 15 đường Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều; Huỳnh Phát Lợi, SN 1991, ngụ số 598 KV4, phường Ba Láng, quận Cái Răng và Nguyễn Thành Tới, tự Trường khùng, SN 1990, ngụ KV3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Khởi tố và cho tại ngoại các bị can Nguyễn Thanh Nhàn, tự Cò ma, SN 1992, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều; Trần Thanh Hùng, tự Đít đen, SN 1992, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều và Lê Công Danh, SN 1992, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều về hành vi che giấu tội phạm; hai đối tượng Trần Văn Tỷ, tự Tí Nhỏ, SN 1989, ngụ ấp Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Hoàng Tiến, SN 1988, ngụ Trà Ôn, Vĩnh Long về tội cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã Dương Văn Ta, tự Sơn Ca, SN 1983, ngụ xã Trường Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Khoảng 20 giờ ngày 24-7, tại số nhà 108/74 đường 30 Tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều xảy ra vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen. Một nhóm thanh niên chặn đầu xe, tay cầm mã tấu tấn công nạn nhân. Trong phút chốc, hai nạn nhân bất tỉnh. Các đối tượng nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Người dân địa phương đã kịp đưa một nạn nhân cấp cứu. Nhận định đây là vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp với Công an quận Ninh Kiều cùng tiến hành điều tra. Nạn nhân là Trần Văn Tỷ bị chém 18 nhát vào đầu nhưng đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, Tỷ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Nhân chứng vụ án không có. Trước những khó khăn trên, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ giao cho Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân nhanh chóng xác minh làm rõ.

Qua công tác điều tra đã xác định nạn nhân Trần Văn Tỷ là đối tượng thu bạc góp. Đây có thể là vụ thanh toán giữa hai băng nhóm thu bạc góp trên địa bàn bởi tranh giành lãnh địa, chứng tỏ thế lực. Ngày 25-7, Công an TP.Cần Thơ thành lập ban chuyên án nhằm sớm lần ra manh mối của các đối tượng và dẹp đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn. Trinh sát đã phát hiện một thông tin hết sức quan trọng đúng như nhận định của cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23-7, Trần Văn Tỷ cùng Nguyễn Hoàng Tiến đánh nhau với một băng khác tại quán Cà phê Ân Tiên 1 trên đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều. Sau cuộc ẩu đả, các đối tượng ra về. Trong nhóm bị Tỷ, Tiến đánh có hai đối tượng tên “Bánh Bò” và “Bánh Tiêu”. Khi tìm hiểu tên thật cũng như quê quán hai đối tượng trên, nhân chứng cũng như nạn nhân lắc đầu không biết.

“BÁNH BÒ”, BÁNH TIÊU” LÀ AI?

Ngày 27-7, trinh sát đã lần ra manh mối vụ án. Hai tên “Bánh Bò”, “Bánh Tiêu” lộ diện. “Bánh Bò” có tên Phạm Thanh Phong, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều. “Bánh Tiêu” tên thật là Huỳnh Phát Lợi ngụ phường Bá Láng, quận Cái Răng. Hai tên không nghề nghiệp nhưng thường xuyên tụ tập “ngồi đồng” ở quán cà phê. Để có tiền tiêu xài, chúng nhận nhiệm vụ thu bạc góp cho Nguyễn Thị Thu Trang. Từ ngày xảy ra vụ án, “Bánh Bò”, “Bánh Tiêu” không có mặt tại địa phương.

Sau khi thu thập toàn bộ chứng cứ có liên quan đến hai đối tượng trên, cơ quan điều tra đã ký lệnh bắt khẩn cấp Phong - Lợi. Một tổ trinh sát đeo bám những khu vực mà Phong - Lợi có thể lẩn trốn. Tổ còn lại vận động, thuyết phục hai đối tượng ra đầu thú. Ngày 31-7, Phong - Lợi được gia đình đưa đến cơ quan điều tra đầu thú. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giam một số đối tượng gồm ba nhóm tội danh giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm.

Ngày 10-10, Dương Thanh Học, kẻ trực tiếp chém Tỷ ra đầu thú. Nguyên nhân xảy ra vụ thanh toán bước đầu được làm sáng tỏ. Ngày 14-10, cơ quan điều tra ký lệnh bắt giam Nguyễn Thị Thu Trang, kẻ chủ mưu vụ giết người. Khám xét nhà Trang, Cơ quan điều tra thu giữ 6 cuốn sổ tay ghi chép việc cho vay nặng lãi hàng ngày và nhiều bằng chứng liên quan đến vụ án.

KẾ HOẠCH TRẢ THÙ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Từ lời khai của các đối tượng có liên quan, trinh sát lật được bộ mặt tàn bạo của bà trùm cho vay nặng lãi. Từ lâu, Trang nổi tiếng tại Cần Thơ nhờ thu bạc góp. Để mở rộng địa bàn hoạt động và răn đe con nợ, Trang thuê các đối tượng không nghề nghiệp như Phong, Lợi, Tới, Học và Ta mỗi tháng trả lương từ 1,4 triệu đồng đến 2,1 triệu đồng. Tiến, Tỷ cũng là hai đối tượng thu bạc góp cho V.

Hàng ngày, hai nhóm vay bạc góp thường tụ tập tại quán cà phê Dũng. Do tranh giành địa bàn làm ăn và tỏ ra thế lực ngầm, Trang cho tay em chửi bới Tiến, Tỷ. Tối 23-7, Trang cùng Phong, Lợi, Tới và Ta thu tiền góp tại quán cà phê Dũng gặp Tiến, Tỷ. Phong bị hai tên Tiến, Tỷ chém trọng thương. Sau khi chữa trị cho Phong, Trang tụ tập các đối tượng đàn em lên kế hoạch trả thù. Trang nói với Lợi: “Tiến, Tỷ chém “Bánh Bò” trước mặt chị là coi thường chị quá. Các em đi chém nó cho bõ ghét. Lợi, Tới cầm 100.000 đồng rủ một số bạn bè khác uống cà phê lên kế hoạch. Tiền bạc bao nhiêu chị sẽ lo”.

Nhận lệnh của “bà chị”, Tới kêu Lợi chở về nhà y để lấy cây mã tấu. Hai đối tượng đến quán cà phê Dũng thu bạc góp cho Trang để chờ Tiến, Tỷ đến thanh toán nhưng không gặp nên hậm hực quay về. Ngày hôm sau, người thân của Tỷ điện thoại cho Trang mời uống cà phê để bồi thường tiền thuốc men cho Phong. Tại đây, Trang không đồng ý nhất quyết cho tay em chém lại.

Sáng 24-7, Trang điện thoại cho Lợi - Tới tìm Tiến - Tỷ để chém lại. Trang còn hứa với Phong, Lợi và Học “Tụi bây chém Tỷ xong, chị sẽ lo chi phí đi trốn. Khi nào yên, tiếp tục về làm ăn với chị. Trong thời gian trốn, chị sẽ trả lương cho các em bình thường”. Tối cùng ngày, phát hiện Tiến - Tỷ đang ở đường 30 tháng 4, Tới về nhà lấy cây mã tấu đưa cho Học, Lợi. Học nhảy xuống dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu Tỷ. Tiến bị thương nhanh chân bỏ chạy. Khi nạn nhân gục ngã, Học và đồng bọn lên xe bỏ trốn.

Khoảng 19 giờ, Lợi điện thoại báo cho Trang đã chém xong Tỷ - Tiến. Trang kêu Phong, Lợi, Học gặp Ta để lấy tiền làm kinh phí trốn. Lợi, Phong đã nhờ Trần Thanh Hùng gặp Ta tại quán cà phê Dũng nhậm giùm 900 ngàn đồng và trả chiếc xe môtô 65N1-5229 mà Trang đưa cho Phong làm phương tiện thu bạc góp. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.