Bắt khẩn cấp cô giáo đánh trẻ nứt xương hàm ở Bình Chánh

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ xảy ra tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (Bình Chánh, TP.HCM), công an huyện này đã tiến hành bắt khẩn cấp cô giáo HP và hiện đang tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như đã thông tin, trưa 25-7, trong lúc cho trẻ uống sữa, bé Phan Thị Ngọc Diễm (5 tuổi) bị ói, cô giáo HP (sinh năm 1992) đã đánh liên tiếp vào mặt bé Diễm. Không dừng lại, cô HP còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân cháu và dọa sẽ cắt lưỡi nếu cháu dám mách lại người lớn.

Chiều cùng ngày, phụ huynh đón trẻ, phát hiện vết bầm bên má nên đã báo Công an xã Đa Phước đến làm việc. Xem trích xuất camera của nhà trẻ thì phát hiện bé Diễm bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt. Sáng 26-7, Công an xã Đa Phước mời cô P. đến làm việc. Hiện tại cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động, những bé đang theo học tại đây được chuyển sang các trường công trong khu vực.