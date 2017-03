Bắt nghi can sát hại bà chủ tiệm Internet

(PL)- Ngày 24-2, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết đã bắt được Lê Ka Tô (ngụ ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành), nghi can trong vụ sát hại bà Nguyễn Thị Kim Hà chủ tiệm Internet ở xã Thuận Mỹ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 18-10-2012, người nhà bà Hà phát hiện bà nằm chết trên sàn nhà, hai tay, chân bị trói chặt bằng sợi dây điện thoại. Tiến hành điều tra, trong đêm xảy ra án mạng có 10 thanh thiếu niên trong xã tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đến khuya, trong đó Ka Tô ra về muộn nhất và bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó. TƯỜNG VÂN