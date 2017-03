Bắt người nổ súng dọa con nợ

Theo cơ quan công an, trước đó vào chiều ngày 20-2, do mâu thuẫn trong việc cho vay tiền, Hải cùng ba người khác mang theo một khẩu súng săn và hai viên đạn đến nhà anh PĐC để đòi nợ. Khi đến nhà anh C., Hải đã chĩa súng bắn chỉ thiên đe dọa, khoảng 10 phút sau Hải mới chịu bỏ về.

Ngay sau đó, Công an huyện Từ Liêm đã bắt Hải và khám xét khẩn cấp, thu được thêm một đao kim loại, hộp đạn súng săn có tám viên đạn chưa sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

THANH TÚ