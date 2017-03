Bộ Công an đặt tên cho 10 bé trai bị bắt cóc

Lên kế hoạch tìm bố mẹ nuôi cho các cháu

Bà Đỗ Thị Hải Yến – Trưởng phòng giáo dục dạy nghề - Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Vào năm 2013, phía Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trao trả 10 bé trai được Công an Trung Quốc giải cứu trong vụ buôn bán trẻ em mà Trung Quốc phá được vào năm 2011.

Từ trái sang: 10 cháu bé lần lượt có tên "Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh" do Bộ Công an đặt trong giấy khai sinh. Ảnh: Nhị Tiến



Trong quá trình trao trả, Bộ Công an Việt Nam đã chọn Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh làm điểm chăm sóc. Các cháu bé này theo giấy khai sinh mà Bộ Công an Việt Nam đặt tên, thì lần lượt là: Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh. Trong giấy khai sinh các cháu sinh từ tháng 1 – 6 của năm 2011.

Ông Nguyễn Phúc Phong – Chánh Văn Phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết 10 cháu bé trên được đưa về Trung tâm đều rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Bên phía Bộ Công an cùng với Trung tâm cũng đã nhiều lần thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm gia đình các cháu. Đã có 2 cháu tìm được người thân. Nếu trong thời gian tới, các cháu không tìm được người nhà thì Trung tâm sẽ có kế hoạch tìm bố mẹ nuôi cho các cháu.

Thèm được ôm ấp, yêu thương

Đúng 16h ngày 26/11, tiếng trống trường mầm non Hoa Hồng vang lên là lúc 10 cháu nhỏ tại Trung tâm tan học. Đúng lúc này 5 cô nuôi dưỡng cũng đã đứng ở cổng trường để đón các cháu về ngôi nhà chung.

10 cháu tan học được đón về ngôi nhà chung.Ảnh: Nhị Tiến



Khi bước vào căn phòng nơi các cháu ở, toàn bộ các cháu đều chạy ra và ôm chầm lấy chúng tôi. Nhiều cháu hồn nhiên gọi vang tiếng "bố". Cháu Cộng có thân mình mập mạp, lanh lợi nhất chạy đến và hỏi những câu khiến chúng tôi phải nghẹn lòng: "Bố ơi, bố làm gì đó?"

Cảnh tượng các cháu gọi bố và muốn được mọi người ôm, bế ẵm khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Sự thiếu thốn tình cảnh của bố mẹ khiến các bé đều gọi bất kì ai khi mới gặp là "bố, mẹ".



Các cháu rất thiếu thốn tình thương yêu nên gặp ai cũng gọi là "bố, mẹ" và đòi ôm, bế.Ảnh: Nhị Tiến



Chị Vũ Thị Thanh Hà – người nuôi dưỡng các cháu chia sẻ: “Khi tiếp nhận từ Bộ Công an, các cháu mới vài tháng tuổi nên việc nuôi dưỡng cũng một số vất vả, cháu lớn lúc đó mới chỉ nói được vài câu nhưng lại là tiếng Trung Quốc. Trong quá trình nuôi dưỡng cũng không thể tránh được đau ốm, nhưng được cái các cháu chỉ ốm sơ rồi lại khỏi chưa cháu nào bị bệnh và phải đi viện".

“Qua nhiều năm sóc các cháu tại trung tâm nhìn các cháu lớn lên từng ngày và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của những người nuôi dưỡng như chúng tôi. Các cháu rất ngoan và lẽ phép, biết tự chăm sóc mình. Ở với nhau lâu, các cháu chia sẻ cho nhau từng chiếc kẹo”, chị Hà nói.