Cơ sở dịch vụ nhạy cảm phải cam kết không khiêu dâm?

• Tôi nghĩ biện pháp này không cải thiện được tình hình. Cam kết không có tệ nạn không có nghĩa tệ nạn sẽ không xảy ra. DN cam kết nhưng khách hàng có cam kết đâu. Theo tôi, nếu để xảy ra tệ nạn xã hội thì lỗi tới đâu xử tới đó, ai sai người đó chịu trách nhiệm. Thực tế, một DN phải cõng bao nhiêu loại phí ngầm, nếu muốn cải thiện thì phải triệt tiêu chi phí ngầm. Cơ quan chức năng địa phương không nhũng nhiễu, làm ngơ trước các lỗi của DN nữa thì DN sẽ làm đúng hơn, lúc đó sẽ không còn cái sai trú ngụ nữa. Ông DTV, chủ một chuỗi khách sạn có nhiều

chi nhánh ở TP.HCM • Tôi không thấy ái ngại gì cả khi để bản cam kết tại cơ sở vì đây là chủ trương góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh của TP. Khách đến mà thấy bản cam kết sẽ hiểu cơ sở chỗ tôi hoạt động lành mạnh. Nếu khách hàng nào có suy nghĩ không đúng thì tự họ sẽ chựng lại và đi về, chủ cơ sở sẽ dễ quản lý hơn. Anh NTT, chủ một cơ sở xông hơi, xoa bóp, day ấn huyệt ở đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. 3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ sáu tháng đến 12 tháng. (Điều 25 Nghị định 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…)