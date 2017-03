Đánh dân, phó công an xã về làm cán bộ thủy lợi

(PL)- Ngày 2-4, ông Phan Văn On, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa (Long An), cho biết đã ra quyết định chuyển công tác nguyên phó Công an xã Bình Hòa Tây, ông Trịnh Minh Tấn, sang làm cán bộ thủy lợi xã do có liên quan trong vụ đánh dân.