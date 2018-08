Gấp rút điều tra vụ cả làng nghi nhiễm HIV

Người dân nên hết sức bình tĩnh Khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân thường nghĩ đến lý do lây nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm. Ở tỉnh Bến Tre trước đây cũng xảy ra sự việc tương tự, tuy nhiên sau hơn hai tháng vào cuộc, cơ quan chức năng cũng không đưa ra được kết luận do vật chứng là bơm kim tiêm không còn. Đặc biệt không tìm được mối liên quan nào cho thấy bác sĩ đã dùng chung bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân. Do đó người dân nên hết sức bình tĩnh. Ông HOÀNG ĐÌNH CẢNH, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế