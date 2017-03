Bảo đảm tuyệt đối trong vận chuyển đề thi

Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT yêu cầu các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải huy động thêm phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách. Giáo dục tài xế tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn trong vận tải phục vụ kỳ thi.

Đồng thời chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác tham gia điều tiết, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực nhà ga, bến xe, các địa điểm tổ chức thi, đặc biệt là ở TP Hà Nội, TP.HCM.



Sinh viên tình nguyện đưa người nhà thí sinh về chỗ trọ. Ảnh tư liệu: VIẾT LONG

Bên cạnh đó, chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi. Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải hành khách có chế độ ưu tiên bán vé tàu, vé máy bay thuận lợi cho cán bộ, giảng viên ĐH về tỉnh tổ chức thi, cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi.



Bộ Công an chỉ đạo công an tỉnh, TP yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác xử lý các hành vi vi phạm của tài xế và chủ xe kinh doanh vận tải. Đặc biệt là hành vi vi phạm tốc độ, lấn đường, tránh vượt sai quy định, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn…

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tham gia hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh trong việc đi, đến địa điểm thi, nơi ở trọ. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại địa điểm thi, các bến xe, nhà ga, không để tình trạng người và phương tiện vi phạm lòng đường gây cản trở giao thông.