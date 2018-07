Bộ GD bắt đầu kiểm tra điểm thi bất thường ở Sơn La, Lạng Sơn

Sáng nay (19-7), tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã đến làm việc tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn. Thành phần đoàn công tác gồm đại diện Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD&ĐT và A83 Bộ Công an do ông Sái Công Hồng, Cục phó Cục Quản lý chất lượng, làm trưởng đoàn.

Còn tại Sơn La, đoàn làm việc của Bộ GD&ĐT cũng đã có mặt và bắt đầu công việc vào chiều nay.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao được lan truyền trên mạng xã hội ở hội đồng thi của tỉnh. Tuy nhiên, đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm Trường THPT chuyên Chu Văn An, TP Lạng Sơn. Sau 35 thí sinh này còn một danh sách các thí sinh có điểm thấp khác nhưng mạng xã hội lại bỏ qua.



Thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Cũng theo ông Thiệu, 35 thí sinh nói trên là chiến sĩ công an nghĩa vụ. "Tôi cho rằng 35 thí sinh này có điểm cao vì đã tổ chức ôn thi tập trung, quyết tâm học hành. Họ còn thuê cả giáo viên về ôn luyện nên đạt chất lượng cao là hợp lý. Thế nhưng dù sao tất cả vẫn cần phải kiểm tra lại cho kỹ lưỡng mới có căn cứ khẳng định tiếp được" - ông Thiệu nói.



Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh cho kiểm tra, rà soát lại quá trình tổ chức thi và chấm thi xem có gì không đúng quy định, sai sót để chỉ đạo xử lý.

Tại tỉnh Sơn La có hai thí sinh có số điểm cao, đứng đầu cả nước là em TND và NLBN. Trong khi đó, điểm thi thử của các thí sinh này tại trường phổ thông chỉ ở mức trung bình và học lực chỉ ở mức khá đã đặt ra cho dư luận nhiều nghi ngờ.

Trong thời gian chờ đoàn công tác của Bộ GD&ĐT xuống làm việc, ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết Sở đã làm việc với Trường chuyên Sơn La về học lực của hai thí sinh này.

“Nhà trường xác nhận các em đều có lực học rất tốt. Do đó không nên so sánh điểm thi thử thấp so với điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia mà quy chụp vấn đề. Sau khi tổng kết xong, các em còn rất nhiều thời gian ôn luyện các môn thi đại học nên hoàn toàn có thể đạt được mục đích của mình. Chính vì thế mới có sự chênh lệch giữa thi thử và thi thật. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra" - ông Quang nói.

Được biết chậm nhất ngày 20-7, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La và Lạng Sơn sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.