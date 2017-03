Dạy nấu ăn cho trẻ con nhưng thực hành món ăn của … người lớn!

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm, giảng viên thỉnh giảng các trường trung cấp, cao đẳng chuyên ngành mầm non cho rằng nhu cầu giáo viên mầm non tại TP.HCM rất cao (khoảng 5.000 giáo viên). Đây là cơ hội cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng mở ngành mầm non đào tạo giáo viên. Tuy nhiên chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng ngoài công lập chưa bài bản, thiếu chuyên môn, thời lượng dạy của từng môn bị cắt xén. Nếu chỉ kiểm tra sổ sách của các cơ sở đào tạo này thì rất chỉnh chu nhưng chất lượng đào tạo bên trong còn nhiều bất cập.



Giảng viên dạy môn dinh dưỡng trẻ em nhưng khi hướng dẫn thực hành lại yêu cầu chế biến món ăn dành cho người lớn! Đơn cử như giảng viên dạy môn dinh dưỡng trẻ em nhưng khi hướng dẫn thực hành lại yêu cầu chế biến món ăn dành cho người lớn từ cách cắt thái đến nên nếm như bò hầm tiêu, cua giò heo, gỏi ngó sen.

Môn phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen biểu tượng toán thì lại dạy trẻ nhận biết số đếm và đếm số. Còn môn phương pháp hướng dẫn trẻ tạo hình thì sinh viên được trau dồi kĩ năng làm bông hoa, dồ chơi nhưng kỹ năng dạy trẻ lại rất mơ hồ.

Ngoài ra các lớp thường ghép rất đông sinh viên nhưng cơ sở vật chất lại thiếu thốn, khiến sinh viên khó tiếp thu kiến thức, bài giảng…