Học sinh giỏi văn được tuyển thẳng vào nhóm ngành kinh tế

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: tuyển thẳng tất cả các ngành đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn toán, lý, hóa, tin học và cả môn văn. Có thể nói đây là trường ĐH duy nhất tuyển thẳng thí sinh đoạt giải môn văn vào nhóm ngành kinh tế.

Theo đó, thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào đại học các ngành với một trong các môn thí sinh đã dự thi và đoạt giải. Cụ thể:

- Môn toán, lý, hóa, tiếng Anh, văn học, tin học được tuyển thẳng vào ngành tài chính - ngân hàng; quản trị kinh doanh; kế toán; hệ thống thông tin quản lý; ngôn ngữ Anh; kinh tế quốc tế; luật kinh tế.

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn toán, lý, hóa, tiếng Anh, văn học, tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào hệ cao đẳng ngành tài chính - ngân hàng.

- Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ) và kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) không ưu tiên xét tuyển thẳng đối với thí sinh 62 huyện nghèo, thí sinh dân tộc rất ít người và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ. Đối với đối tượng này, Trường ĐH Sài Gòn ưu tiên xét tuyển thẳng nhưng phải có bằng tốt nghiệp THPT xếp loại khá trở lên.

Những thí sinh này phải học dự bị 1 năm. Sau năm học dự bị, trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ của thí sinh. Căn cứ vào kết quả học dự bị và kết quả kiểm tra của trường, trường sẽ xét tuyển thí sinh có tổng số điểm từ cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của toàn trường.

Cũng tại Trường ĐH Sài Gòn, thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc được tuyển thẳng vào ngành sư phạm âm nhạc, trình độ đại học hoặc cao đẳng.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc và đã tham dự đủ các môn thi văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT, không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào ngành sư phạm âm nhạc, trình độ đại học hoặc cao đẳng.

Danh mục ngành tuyển thẳng bậc ĐH, CĐ tại Trường ĐH Sài Gòn

Môn đoạt giải Ngành tuyển thẳng ĐH Toán Sư phạm Toán học Toán ứng dụng Vật lý Sư phạm Vật lý Hóa học Sư phạm Hóa học Khoa học môi trường Sinh học Sư phạm Sinh học Khoa học môi trường Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) Lịch sử Sư phạm Lịch sử Địa lý Sư phạm Địa lý Tin học Công nghệ thông tin Tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch) Môn đoạt giải Ngành tuyển thẳng CĐ Toán Sư phạm Toán học Vật lý Sư phạm Vật lý Hóa học Sư phạm Hóa học Sinh học Sư phạm Sinh học Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Lịch sử Sư phạm Lịch sử Địa lý Sư phạm Địa lý Tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM): tuyển thẳng vào tất cả các ngành của trường đối với học sinh thỏa một trong các điều kiện sau:

- Tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic tin học quốc tế.

- Đoạt từ giải ba trở lên môn thi tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT.

- Đoạt từ giải ba trở lên môn thi tin học trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Trường ưu tiên xét tuyển vào tất cả các ngành đối với học sinh sau khi thi tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, không có môn nào bị điểm 0 và thỏa một trong các điều kiện sau:

- Đoạt giải các môn thi tin học, toán, vật lý, hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT.

- Đoạt giải các môn thi tin học, toán, vật lý và hóa học trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức.

