Làm rõ clip nữ sinh bị đánh hội đồng

Trên Internet đang lan truyền đoạn clip có thời lượng một phút 49 giây với tiêu đề “Học sinh cấp 2 đánh hội đồng - Trường Lý Tự Trọng - Trà Vinh”. Hình ảnh đầu clip là một nữ sinh quàng khăn đỏ đang ngồi ở bàn học với đầu tóc rối tung, miệng mếu khóc và ngay sau đó một nhóm nữ sinh đi đến nắm tóc, đánh tới tấp trong khi nữ sinh này chỉ biết ngồi ôm đầu chịu trận. Lúc sau, nam sinh khác quăng ghế vào đầu nữ sinh này. Sau đó chiếc ghế này đã là công cụ để các bạn khác dùng đánh tới tấp vào đầu nữ sinh. Lúc cuối, một nữ sinh khác dùng tay đè đầu nữ sinh này để cho một bạn nam thẳng tay ném một chồng ghế vào đầu em. Clip cũng thể hiện trong lớp học có khá đông học sinh, chưa kể phía ngoài cửa sổ lấp ló nhiều học sinh đứng coi nhưng không thấy ai có động tác can thiệp hay ngăn cản hành vi bạo lực nói trên.

Ảnh 1: Các nữ sinh dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu bạn. Ảnh cắt từ clip





Ảnh 2: Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TƯ LIỆU

Trưa 10-3, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ông Diệp Quang Nhàn - Trưởng phòng cho biết mới nắm thông tin từ sáng 10-3 và đã mời hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh lên làm việc. “Qua làm việc cũng như xem kỹ lại clip, hiệu trưởng nhà trường xác định các em học sinh trong clip đều là học sinh khối 7 của Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh” - ông Nhàn nói. Theo ông Nhàn, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng, trong đó có công an tiến hành điều tra để làm rõ. Do trong clip có nhiều nội dung và công an đang làm nên chưa thể nói gì nhiều. Khi xác định rõ bản chất và sự thật của vụ việc sẽ họp hội đồng kỷ luật để xử lý. Khi chúng tôi đặt vấn đề ngành giáo dục yêu cầu công an làm rõ việc đánh nhau trong clip hay là xem xét xử lý luôn cả người tung clip, ông Nhàn cho biết vì công an đang làm, chưa có kết luận rõ ràng nên chưa thể trả lời.

Cùng ngày, thầy Huỳnh Huệ Minh - Phó Bí thư Đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: Sự việc em nữ sinh bị bạn đánh xảy ra cách đây hai tháng, vào khoảng 12 giờ trưa 13-1-2015 tại lớp 7/5. Nữ sinh bị các bạn đánh là em NTHPh, học sinh lớp 7/5, bước đầu đã xác định một trong những em tham gia đánh nữ sinh Ph. là học sinh cùng lớp và khác lớp chung khối 7. Điều đáng nói là trong số những người đánh em Ph. có nữ lớp trưởng lớp 7/5. Về nguyên nhân sự việc, nhà trường qua xác minh làm rõ đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, chỉ vì ghét nhau. Trước thời điểm xảy ra việc quay clip thì cách đó vài hôm Ph. đã bị đánh, đến trưa 13-1 thì tiếp tục bị các bạn này đánh. Sở dĩ nhà trường và gia đình mới biết sự việc khi clip tung lên mạng mới đây vì tất cả các em đều giấu kín chuyện này. Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra sự việc vào 12 giờ trưa khi các em đến lớp sớm và chưa vào học, giáo viên chưa vào lớp.

Chiều 10-3, nhà trường đã có buổi làm việc với các phụ huynh liên quan và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TP về vụ việc này.