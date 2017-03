Năm 2017: Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển 1 lần

Dự thảo quy chế quy định mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi do giám đốc Sở GD&ĐT quyết định. Tất cả trường ĐH-CĐ đều tham gia xét tuyển chung Điểm khác biệt cơ bản so với năm 2016 là theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm 2017, tất cả trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào (dùng kết quả THPT để sơ tuyển, dùng kết quả THPT để xét tuyển một phần chỉ tiêu...) đều phải tham gia xét tuyển chung. Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển một lần nhiều NV, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và không được thay đổi NV trong suốt quá trình xét tuyển chung. NV được xét theo thứ tự ưu tiên. Trong mỗi đợt xét tuyển chung, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một NV ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các NV đã đăng ký. Khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học vào trường có NV học trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển chung theo phương thức trực tuyến hay gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, những thí sinh đã trúng tuyển mà không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và không được xét tuyển chung đợt tiếp theo. Thí sinh đã xác nhận nhập học ở một trường sẽ không còn được thay đổi NV. Theo dự thảo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GD&ĐT vừa công bố, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển một lần với tối đa 10 NV xếp thứ tự từ một đến 10 vào năm trường, mỗi trường hai ngành/nhóm ngành. Sau khi đã đăng ký thành công, thí sinh không được thay đổi NV đã đăng ký trong giai đoạn xét tuyển chung.