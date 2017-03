Nghi thầy giáo tử vong vì lao động không an toàn

Vụ tai nạn lao động xảy ra trên một chiếc tàu hàng do Công ty Minh Dũng thuê Trường CĐ nghề GTVT TW2 (huyện An Dương, Hải Phòng) đóng mới. Theo ông Nghiêm, chiếc tàu đang trong quá trình hoàn thiện và phía nhà trường đang kiểm tra, sửa chữa vỏ tàu. “Trước đó, nhà trường có thông báo khi kiểm tra độ thấm nước qua vỏ tàu (bằng cách đổ dầu vào trong) thì thấy dầu thấm ra. Lẽ ra, khi dầu thấm như vậy thì không được thi công ở gần đó. Tuy vậy, phía nhà trường vẫn để công nhân làm việc, lại cho hàn xì ở nơi không đảm bảo an toàn và dẫn đến sự cố” - ông Nghiêm nhận xét.

Để làm rõ thông tin này, PV tìm đến trường. Ông Phạm Tiến Thái, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trường CĐ nghề GTVT TW2 ghi nhận tất cả câu hỏi của phóng viên rồi trả lời gọn lỏn: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên trường không thể cung cấp thông tin”.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 19-10, tại trường CĐ trên đã xảy ra vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Lương Văn Nam (sinh 1985, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo), giáo viên khoa Công nghệ hàn của trường. Theo ông Phạm Tiến Thái, vụ việc đã được trình báo cho công an nên không thể cung cấp thông tin. Ngoài ra, trường cũng từ chối cho PV tác nghiệp tại hiện trường.

Được biết khi thầy Nam đang tổ chức hàn xì thì xảy ra sự cố khiến thầy tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Bảo điều tra làm rõ.