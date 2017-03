Những trang sách 'vỡ lòng' không thể nào quên (Kỳ 2)

Càng đọc càng biết ơn các tác giả đã cho mình một cảm giác lâng lâng khó tả. Các tác giả ấy là nhà văn, nhà thơ như Bác Hồ, Tố Hữu, Tô Hoài, Phạm Hổ… đã đi xa nhưng từng con chữ vẫn in đậm trong trí nhớ mỗi người…



Nhớ một quyển sách chuyền tay nhau cho mấy thế hệ. Anh, chị học xong chuyền cho em. Em học xong chuyền cho cháu... đến nỗi sách rách phải dán đi dán lại. Thời gian khó của cả dân tộc nên nâng niu, trân trọng những quyển sách giáo khoa, những trang sách đầu tiên dạy ta thành người.

Xin giới thiệu một số bài thơ, đoạn văn:



Tranh minh họa bài thơ "Cái trống trường em" của tác giả Thanh Hào

Cái trống trường em

Cái trống trường em

Mùa hè cũng nghỉ.

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ.



Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve?



Cái trống lặng im

Nghiêng đầu trên giá.

Chắc thấy chúng em

Nó mừng vui quá!



Kìa trống đang gọi

Tùng! Tùng! tùng! Tùng!

Vào năm học mới

Giọng vang tưng bừng.



Tranh minh họa bài "Làm việc thật là vui" của nhà văn Tô Hoài



Làm việc thật là vui



Quanh ta, mọi người đều làm việc.

Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ.

Con gà trống gáy vang ò ... ó ... o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

Con tu hú kêu tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín.

Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng.

Cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò.

Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.

Cô chim cú mèo có hai mắt hau háu, chặp tối đứng trong hốc cây rúc "cú cú" nghe rợn người cũng làm việc có ích cho đồng ruộng.

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui !...

Tranh minh họa "Hòn đá to "của Hồ Chí Minh, SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002.

Hòn đá to



Hòn đá to

Hòn đá nặng

Chỉ một người

Nhấc không đặng.



Hòn đá nặng

Hòn đá bền

Chỉ ít người

Nhấc không lên.



Hòn đá to

Hòn đá nặng

Nhiều người nhấc

Nhấc lên đặng.



Biết đồng sức

Biết đồng lòng,

Việc gì khó

Làm cũng xong.

Con cáo và tổ ong - thơ Hồ Chí Minh

Con cáo và tổ ong

Tổ ong lủng lẳng trên cành,

Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay!

Cáo già nhè nhẹ lên cây,

Định rằng lấy được ăn ngay cho dòn.

Ong thấy cáo muốn cướp con,

Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta.

Châm đầu, châm mắt cáo già,

Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.



*



Ong kia yêu giống, yêu nòi,

Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi.

Bây giờ ta thử so bì,

Ong còn đoàn kết, huống chi là người!

Nhật, Tây áp bức giống nòi,

Ta nên đoàn kết để đòi tự do.



Tranh minh họa bài "Cây xoài của ông em" của nhà văn Đoàn Giỏi, Tập đọc Lớp 2

Cây xoài của ông em



Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp và to nhất, bày lên bàn thờ ông.

Xoài thanh ca, xoài voi, xoài tượng... đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.

Ăn quả xoài cát chín trẩy từ cây ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.



Chú bé liên lạc của nhà thơ Tố Hữu. Trong SGK Tiếng Việt tập 2, NXB Giáo Dục, 2015, tr.130-131 bài thơ với tiêu đề Lượm.

Chú bé liên lạc

Chú bé loắt choắt,

Cái xắc xinh xinh,

Cái chân thoăn thoắt,

Cái đầu nghênh nghênh,



Ca-lô đội lệch,

Mồm huýt sáo vang,

Như con chim chích,

Nhảy trên đường vàng...



Vụt qua mặt trận,

Ðạn bay vèo vèo,

Thư đề "Thượng khẩn",

Sợ chi hiểm nghèo!



Ðường quê vắng vẻ,

Lúa trổ đòng đòng,

Ca-lô chú bé,

Nhấp nhô trên đồng...

"Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình...". ("Trên đường đến nhà lao", Tác giả: Lê Quang Vịnh).

Ngoài ra còn có bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:

Người con gái trẻ măng

Giặc đem ra bãi bắn

Đi giữa hai hàng lính

Vẫn ung dung mỉm cười

Ngắt một đóa hoa tươi.

Chị cài lên mái tóc.

Đầu ngẩng cao bất khuất.

Ngay trong phút hy sinh.

Bây giờ dưới gốc dương.

Chị nằm nghe biển hát.



Bài thơ "Đàn gà mới nở" của nhà thơ Phạm Hổ, SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002



Đàn gà mới nở



Lông vàng mát dịu

Mắt đẹp sáng ngời

Ôi! Chú gà ơi!

Ta yêu chú lắm!



Mẹ dang đôi cánh

Con biến vào trong

Mẹ ngẩng đầu trông

Bọn diều bọn quạ.



Bây giờ thong thả

Mẹ đi lên đầu

Đàn con bé tí

Líu ríu theo sau.



Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân,trên cỏ.



Vườn trưa gió mát

Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

"Ngôi trường mới" của nhà thơ Ngô Quân Miện, SGK, Tiếng Việt 2

Ngôi trường mới

Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.

Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm trong nắng mùa thu.

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo nghiêm trang mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì, sao cũng đáng yêu đến thế!

Tranh minh họa bài thơ "Không sống riêng lẻ" của tác giả Nam Hương

Không sống riêng lẻ

Hễ kiếm được mồi

Kiến tha về tổ

Xếp cùng một chỗ

Làm của cải chung

Tới khi đói lòng

Cùng ăn vui sướng.

Từ quân đến tướng

Một dạ như nhau

Chẳng thấy ở đâu

Kiến sống riêng lẻ.

Tranh minh họa bài thơ "Quyển vở của em" của tác giả Quang Huy, SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Quyển vở của em



Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng.



Lật từng trang, từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.



Ơi quyển vở mới tinh

Em viết cho sạch, đẹp

Chữ đẹp là tính nết

Của những người trò ngoan.

Bài thơ “Nói với em” – Vũ Quần Phương (Tiếng Việt 2 – tập 1). Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhạc sĩ Phan Bá Chức phổ nhạc thành các bài hát cùng tên.

Nói với em

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,

Tiếng lích chích chim sâu trong lá,

Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,

Thấy chú bé đi hài bảy dặm,

Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,

Tay bồng bế sớm khuya vất vả,

Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

Dưới trăng quyên đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông (Truyện Kiều-Nguyễn Du)

Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng (Truyện Kiều-Nguyễn Du)



Tranh minh họa bài thơ "Làm anh" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn được Nguyễn Đình Khiêm, phổ nhạc.

Làm anh



Làm anh khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Với em gái bé

Phải "người lớn" cơ.



Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Anh nâng dịu dàng.



Mẹ cho quà bánh

Chia em phần hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn.



Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi.

Ảnh minh họa cho câu ca dao "vỡ lòng" của lứa học trò 8x :"Trâu ơi ta bảo trâu này/ Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta"

"Bó đũa" - Câu chuyện ngụ ngôn về tình đoàn kết trong sách Tập đọc lớp 2





Chú gà trống ưa dậy sớm



Đẹp mà không đẹp