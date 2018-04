TP.HCM sẽ thí điểm lắp camera trong trường mầm non

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ, yêu cầu lắp đặt camera tại các trường mầm non được UBND thành phố đặt ra sau khi xảy ra một số vụ bạo hành tại các trường mầm non. Gần đây nhất là sự việc tại trường mầm non 30-4, phường Bến Nghé, quận 1.



Trường mầm non 30-4, phường Bến Nghé, quận 1 nơi xảy ra sự việc cô giáo có hành vi bạo hành trẻ.

Trước hết, TP khảo sát ý kiến của giáo viên, phụ huynh về việc sử dụng thiết bị này trong lớp học sao cho hiệu quả mà vẫn đảm bảo thông tin, hình ảnh cá nhân. Sở sẽ triển khai thí điểm việc này trong năm học 2018-2019 ở 3 quận, huyện nơi có nhiều trường, nhóm trẻ mầm non.

Trước đó, tại buổi làm việc giữ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM với UBND quận 12 về công tác quản lý đối với các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận. Ông Khưu Mạnh Hùng, Trường phòng GD&ĐT quận 12, cho biết sau vụ bạo hành trẻ diễn ra ở cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh cuối năm 2017, quận đã khuyến khích các cơ sở giữ trẻ tư nhân lắp đặt camera để tăng cường giám sát. Tuy nhiên, đến nay chỉ dừng ở việc khuyến khích vì còn liên quan đến vấn đề kinh phí, nguyện vọng.

Ông Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, quận đang xây hệ thống thông tin công trên trang web về các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn. Dự kiến cuối tháng này sẽ đi vào hoạt động. Trên trang web, các thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, môi trường của trường, nhóm trẻ sẽ được cập nhật để phụ huynh theo dõi.