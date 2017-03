Từ chối nhận hồ sơ “giả” của thí sinh: Không hợp cả lý lẫn tình!

Sáng ngày 7-4, khi chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ 2008, tại điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM không khí dường như nóng gắt thêm khi hàng trăm thí sinh, phụ huynh bị trả lại hồ sơ do mẫu hồ sơ không phải do Sở phát hành. Họ buộc phải chen lấn nhau để mua lại bộ hồ sơ của Sở và điền lại từ đầu.

Sở nói “không”, Văn phòng Bộ nói “nhận”

Vì sao thí sinh và phụ huynh lại gặp cảnh oái oăm này? Trong bộ hồ sơ tuyển sinh ĐH năm nay, phần ruột hồ sơ gồm hai phiếu số 1 và số 2. Sở GD&ĐT TP.HCM không nhận những hồ sơ có phiếu số 1 và số 2 trên góc trái có đóng treo thêm dấu mộc đỏ Sở GD&T TP.HCM, vì đó là hồ sơ giả (không do Sở phát hành) và xem như không hợp lệ. Còn hồ sơ thật của Sở GD&ĐT TP.HCM bán ra (giá 2.000 đồng/bộ) không có đóng dấu mộc đỏ.

Tuy vậy, thí sinh phải mua lại nguyên bộ hồ sơ, trong khi hồ sơ chỉ giả ở phần ruột. Một cán bộ thu nhận hồ sơ cho biết: “Chỉ riêng phần ruột hồ sơ là giả, nếu chỉ bán cho thí sinh phần ruột thì còn lại phần bìa hồ sơ chúng tôi không biết bán cho ai. Vì vậy chúng tôi vẫn phải bán nguyên bộ”.

Một phụ huynh đi nộp hồ sơ cho con mình vừa chen lấn vừa bức xúc: “Nếu so sánh hồ sơ giả và hồ sơ thật thì hai loại hồ sơ này vẫn đầy đủ các mục nội dung thí sinh cần ghi. Vậy chỉ một dấu mộc đỏ không liên can, ảnh hưởng gì đến toàn bộ nội dung hồ sơ nhưng vì sao Sở GD&ĐT TP.HCM lại từ chối?”. Một cán bộ Sở phụ trách thu nhận hồ sơ giải thích: “Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ có phát hành một mẫu hồ sơ thống nhất. Nếu nhận thêm mẫu hồ sơ khác thì chẳng khác nào chấp nhận chuyện làm giả hồ sơ!”.

Trong khi đó, tất cả hồ sơ được cho là giả và bị Sở từ chối thì tại điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh thuộc Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM lại được nhận bình thường. Ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên viên phụ trách tuyển sinh tại đây khẳng định: “Tất cả hồ sơ trên không có gì sai so với quy định của Bộ, vẫn có ghi đầy đủ thông tin 16 mục (ở phiếu số 1), có xác nhận của địa phương trên hồ sơ. Vì vậy, chúng tôi không có lý do gì mà không nhận hồ sơ của thí sinh. Chưa kể xét về tình, có những thí sinh tự do từ các tỉnh lặn lội lên thành phố học, đi nộp hồ sơ mà không nhận thì không thể được”. Ông Cường còn cho biết nếu thí sinh nào bị từ chối thì hãy qua địa điểm này (tại số 3 Công trường Quốc tế) để nộp, hạn chót đến ngày 17-4 theo đúng quy định của Bộ.

Bộ GD&ĐT sẽ xem xét lại

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, ngày 7-4, ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH Bộ GD&ĐT cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được báo cáo của Sở về việc này. Phía Sở cho biết thí sinh bị từ chối hồ sơ là do hồ sơ giả, thiếu hai mục ghi số chứng minh nhân dân của thí sinh và mã ngành dự thi”. “Thưa ông, không phải như Sở báo cáo. Trên thực tế hồ sơ giả giống hoàn toàn hồ sơ thật, chỉ có thêm một dấu treo mộc đỏ mà điều này không ảnh hưởng gì đến nội dung hồ sơ của thí sinh” - chúng tôi nói với ông Khôi như vậy. “Nếu đúng như nhà báo phản ánh thì Bộ sẽ xem xét lại!” - ông Khôi trả lời.

Cũng theo ông Khôi, từ ba năm trở lại đây, Bộ đã thực hiện phân quyền tuyển sinh, giao cho các Sở địa phương chịu trách nhiệm in ấn và phát hành hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Bộ chỉ thiết kế mẫu hồ sơ thống nhất. Vì vậy, việc Sở GD&ĐT TP.HCM từ chối nhận hồ sơ của thí sinh là chưa thật hợp tình, hợp lý. Bởi những hồ sơ giả nói trên không sai về mặt nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mặt khác, Bộ không có quy định cấm nhận những hồ sơ của thí sinh có hay không có dấu mộc đỏ (ngay cả việc quy định đóng dấu này thì Sở GD&ĐT các tỉnh thì đóng dấu, còn Sở GD&ĐT TP.HCM thì lại không).

Đề cập đến việc Sở GD&ĐT TP.HCM nên “buông” việc in ấn, phát hành mẫu hồ sơ cho xã hội làm, ông Khôi không trả lời thẳng mà chỉ nói Bộ đã phân cấp về địa phương, còn “ôm” hay “buông” là tùy từng địa phương.