Yêu cầu làm rõ việc bồn nước sập khiến hai học sinh chết

Cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bồn chứa nước trên... Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng nhắc nhở các trường học trên địa bàn tỉnh khi kiểm tra, xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất và công trình phụ của trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 11-9, các em học sinh vừa vào sân Trường Tiểu học Diễn Tháp để chuẩn bị vào lớp học thì bồn chứa nước inox (2.000 lít) rơi trúng ba em học sinh đứng ở dưới. Sự việc khiến hai học sinh cùng học lớp 5 bị chết tại chỗ là em Nguyễn Tiến Phi và em Trương Tiến Mạnh. Một học sinh khác là Ngô Sỹ Hoàng bị gãy chân.

Đ.LAM