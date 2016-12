Nhân viên cảng vụ chuyên cứu người nhảy sông Sài Gòn

Những vụ cứu người mà anh Huỳnh Minh Đức cùng đồng đội của mình thực hiện trong năm 2016: • Lúc 23 giờ ngày 18-1: Cứu một nam thanh niên (23 tuổi) nhảy cầu tự tử vì chuyện cá nhân. • Lúc 21 giờ 25 ngày 8-2: Cứu một nam thanh niên (20 tuổi) nhảy cầu do mắc bệnh trầm cảm.

Anh Huỳnh Minh Đức (phải) cùng đồng nghiệp đang vớt một xác chết trôi sông vào chiều 22-9. Ảnh: TĐ • Lúc 11 giờ ngày 1-4: Vớt xác một nam thanh niên giao cho lực lượng chức năng xử lý. • Lúc 23 giờ 15 ngày 15-4: Cứu một nam thanh niên nhảy cầu do buồn chuyện gia đình. • Ngày 13-6: Cứu một phụ nữ (ngụ quận 11) nhảy cầu do biết mình mắc bệnh nan y. _____________________________ Trong đêm tối, việc phát hiện có người nhảy cầu đã khó khăn, việc di chuyển phương tiện ra ứng cứu sao cho nhanh nhất, an toàn nhất cũng lắm vất vả. Ấy thế, gặp bất cứ trường hợp nào, mọi người cũng không bao giờ chần chừ dù chỉ một giây. Mỗi lần phát hiện có người nhảy sông, tất cả anh em trong đội đều phải nhanh chóng tổ chức triển khai công tác cứu người rồi nổ máy chạy ngay tức tốc. Trong công việc, Đức luôn là người có tinh thần trách nhiệm, là người xông xáo trong việc cứu người khi phát hiện có trường hợp nhảy sông. Anh em trong đội quý Đức ở tính cách chân thành và hết mình với nhiệm vụ như vậy. Anh TRẦN HIẾU THẢO, tổ trưởng Đội Điều tiết đại diện số 7, Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM