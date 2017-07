Đánh cược mạng sống với ‘BS Google’

Bác sĩ “ấn ấn độ độ” khiến bệnh nhân suýt bị tháo khớp ngón chân Mấy hôm trước, vừa ngủ dậy, định xếp đồ đi công tác thì tôi nhận điện thoại đứa cháu gái: “Cậu ơi, BS nói phải tháo khớp ngón chân của ngoại vì hoại tử rồi nhưng cũng có thể BS sẽ lóc hết phần thịt ngón chân của ngoại, chỉ còn xương thôi”. Tôi nhận tin mà thiếu điều muốn rớt cái máy ảnh xuống nền nhà. Ba tuần trước má nói ngón chân bị cồi cá, BS ở huyện khuyên nên tiểu phẫu để lấy dị vật ra. Tôi đồng ý vì cứ nghĩ đây chỉ là một thủ thuật nhỏ, không cần phải đến chuyên khoa da liễu bởi điều dưỡng cũng có thể làm được chứ cần gì tới BS hay phải vào TP.HCM. Má cắt gọt phần cồi cá xong, sáng, chiều nào cũng có người chở đến BV rửa vết thương, thay băng mấy tuần thì giờ bất ngờ nghe tin như sét đánh. Nhỏ cháu còn nói nguyên văn lời ông BS: “Nguyên nhân là do bác đi lại, di chuyển quá nhiều nên khô đầu ngón, hoại tử rồi”. Bà má hoang mang cực độ, cả nhà cũng vô cùng lo lắng. Chuyến xe tốc hành đưa má vào TP.HCM để may ra còn có thể cứu vãn được gì. Vị giáo sư BS ở đây sau khi nhìn, nghe, sờ, bắt mạch rồi so sánh màu sắc hai bàn chân của má đúng… 30 giây liền nói như đinh đóng cột: “Uống thuốc hai ngày sẽ hết”. Rồi ông giải thích có thể BS ở ngoài đó bắt mạch không được nên sợ quá phán bừa. Má uống thuốc hai ngày thì… hết thiệt. Vị BS cho biết cồi cá dễ chữa, chỉ cần dán acid salicylic 40% để làm tiêu sừng; đốt điện hoặc đốt laser; chấm azote lỏng. BS có thể dùng dao xén tỉa bớt chỗ da quá dày, cộm lên và có thể ngâm nước cho da mềm, dùng loại đá xốp nhám mài cho da mỏng. Mình cũng chẳng dám trách móc gì vị BS “ngoài đó” nhưng với cách khám kiểu Ấn Độ (ấn ấn rồi độ bệnh) và kết luận vô tội vạ khiến bệnh nhân hoang mang là không ổn rồi. Tụi con mừng cho má đã không bị tháo khớp và cũng nhắn luôn vị BS “ngoài đó” rằng di chuyển, đi lại nhiều giúp lưu thông máu huyết chứ sao lại hoại tử được! PHƯƠNG NAM