Bộ Y tế: Thời gian chờ đợi khi đi khám chữa bệnh BHYT đã giảm 08/04/2025 10:57

Bộ Y tế vừa có báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật BHYT, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP và Nghị định 02/2025/NĐ-CP.

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT được đơn giản hoá

Theo Bộ Y tế, thời gian qua các bệnh viện đã sắp xếp, tổ chức hợp lý các phòng tiếp nhận bệnh, phòng thu phí, phòng phát thuốc, phòng khám, các phòng thực hiện cận lâm sàng 1 cửa theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tục khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh BHYT đã được đơn giản hóa, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Theo Bộ Y tế, thủ tục khám chữa bệnh BHYT đã được đơn giản hóa. Ảnh: TT

Từ năm 2019 đến nay, sau 6 năm thực hiện Quyết định 1313/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện, 100% bệnh viện đã có bàn/quầy tiếp đón hướng dẫn, 95% có sơ đồ hướng dẫn đến các khoa, phòng.

Cùng với đó, 95% bệnh viện thực hiện tăng cường nhân lực cho khoa khám bệnh; 95% bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh; 51% bệnh viện làm việc sớm hơn giờ quy định, 45% bệnh viện bỏ các khâu nộp tạm ứng tiền khám bệnh, 35% bệnh viện bỏ các khâu thanh toán phí cận lâm sàng.

Thời gian khám lâm sàng đơn thuần còn 44 phút; thời gian khám lâm sàng có làm thêm 1 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp X-quang thường quy, siêu âm) là 82 phút.

Thời gian khám lâm sàng có làm thêm 2 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hoặc xét nghiệm và thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp X-quang thường quy, siêu âm) là 126 phút.

Thời gian khám lâm sàng có làm thêm 3 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp X-quang thường quy, siêu âm, nội soi) là 155 phút.

Theo Bộ Y tế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, giám định thanh toán BHYT đã rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, giúp việc thanh toán chi phí được chính xác, kịp thời.

Quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT ngày càng mở rộng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến 31-12-2023, số người tham gia BHYT là 93,628 triệu người, tăng 2,8% so với năm 2022, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT khoảng 93,35% dân số.

Ước đến 31-12-2024, số người tham gia BHYT là 95,523 triệu người, tăng 2% so với năm 2023, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT khoảng 94,2% dân số.

Bộ Y tế cho biết quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT tương đối toàn diện và ngày càng được mở rộng. Danh mục thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ khi đến cơ sở y tế, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế.

Hàng năm, bình quân quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT, người tham gia BHYT đồng chi trả từ 11-13%.

Số lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú và nội trú đều có xu hướng tăng. Ảnh: TT

Số lượt người tham gia BHYT đi khám bệnh chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Năm 2018, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 176,1 triệu lượt, trong đó, số lượt ngoại trú là 160,1 triệu lượt, nội trú là 16 triệu lượt.

Năm 2019, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 184 triệu lượt, trong đó ngoại trú là 166,9 triệu lượt, nội trú là 17,1 triệu lượt, đều tăng so với năm 2018.

Trong giai đoạn 2020-2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượt khám chữa bệnh BHYT giảm so với giai đoạn 2015-2019. Năm 2020, số lượt khám chữa bệnh BHYT toàn quốc là 167,3 triệu lượt (152 triệu lượt ngoại trú và 15,3 triệu lượt nội trú), giảm 16,7 triệu lượt so với năm 2019.

Năm 2021, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 126,4 triệu lượt, giảm gần 41 triệu lượt so với năm 2020.

Năm 2022, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ổn định hơn, số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng lên 150,4 triệu lượt, tăng 24 triệu lượt so với năm 2021.

Năm 2023 có 174 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT.