Dội nước đá vào người bỏng vì nổ bốt điện liệu có đúng?

Ngày 17-11 vừa qua, sự việc bốt điện nằm trên hè phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội phát nổ rồi bốc cháy đã làm rất nhiều người bị thương. Trong đó có nạn nhân tử vong do bỏng tình trạng nặng.

Được biết khi xảy ra vụ nổ các nạn nhân bỏng được người dân sơ cứu bằng cách dội nước đá vào người. Tuy nhiên, việc làm này không hề giúp đỡ được nạn nhân mà vô tình là nặng thêm tình trạng bỏng.

Theo ThS-BS Phan Thái Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu BV ĐH Y Dược TP.HCM, về bản chất của bỏng do nổ bốt điện tại Hà Nội mới đây thực chất là do quá trình chập điện làm cho bốt điện phát nổ. Và khi phát nổ, trong bốt điện có chứa các dung dịch, bị nóng lên và tăng áp suất làm vỡ ra. Khi đó, những người đứng bên cạnh đã bị các chất lỏng bên trong bốt điện văng vào người gây ra hiện tượng bỏng. Đây là một dạng bỏng do chất lỏng (hóa chất) không phải là bỏng điện.

Tại hiện trường, khi người dân sơ cứu bằng cách dội nước đá lên người bỏng là hoàn toàn sai lầm. Theo tất cả khuyến cáo của thế giới về vấn đề sơ cứu bỏng thì việc lấy nước đá lạnh dội vào một phần cơ thể khi bị bỏng là không đúng. Cách sơ cứu cho nạn nhân tốt nhất thời điểm đó chỉ cần đưa phần cơ thể bị bỏng dội dưới vòi nước sạch hoặc ngâm trong chậu nước với nhiệt độ bình thường trong khoảng thời gian 15-20 phút là cách an toàn, hiệu quả nhất.

Việc sử dụng nước đá dội lên người còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bản thân nhiệt độ của nước đá sẽ thấp hơn nhiệt độ của cơ thể rất nhiều. Thậm chí nếu bỏ nhiều đá trong nước thì nhiệt độ đó có thể xuống gần 0 độ C. Trong khi đó, tại chỗ bị bỏng nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể, có thể lên đến 45-50 độ C. Nếu dùng nước đá để hạ nhiệt độ nhanh tại chỗ như vậy thì nó sẽ làm tình trạng tổn thương của bỏng nặng lên.



Người dân dội nước đá lên nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ở Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip)

Với từng trường hợp bỏng khác nhau, BS Sơn hướng dẫn khi gặp nạn nhân bị bỏng. Đầu tiên cần cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng. Thứ hai, để hạ nhiệt độ tại chỗ nên đưa phần cơ thể bị bỏng dội dưới vòi nước sạch hoặc ngâm trong chậu nước với nhiệt độ bình thường trong khoảng thời gian 15-20 phút.



Đối với những nạn nhân khi bị bỏng mà hóa chất văng vào, thấm trên quần áo thì cần nhanh nhất cắt bỏ quần áo trên người nạn nhân. Vì khi đó, chất lỏng bám vào cơ thể như vậy, việc dội nước mát lên thì không những không thể làm hạ nhiệt độ được liền mà nhiệt độ nóng của quần áo bị ngấm hóa chất sẽ làm tăng tổn thương và độ sâu của bỏng lên. Người sơ cứu nên sử dụng dụng cụ để cắt bỏ quần áo, không nên trực tiếp lột bỏ quần áo của nạn nhân ra vì có thể làm bóc phần da bị bỏng. Sau khi cắt bỏ quần áo, tiếp tục làm phần cơ thể mà quần áo che phủ với nước sạch trong thời gian 15-20 phút để rửa sạch các dị vật bẩn, hóa chất và hạ nhiệt độ xuống gần nhiệt độ cơ thể bình thường.

Tiếp theo, người sơ cứu sẽ dùng các băng gạc sạch phủ lên các tổn thương, tránh để các tạp bẩn tiếp tục vương vào các vết thương và vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế để đánh giá mức độ tổn thương và cấp cứu kịp thời.

“Trong quá trình vận chuyển nên lưu ý nạn nhân bị bỏng nên sử dụng dịch vụ cấp cứu của các cơ sở y tế có các trang thiết bị chuyên dụng. Đối với các trường hợp bỏng nhẹ, sau sơ cứu xong thì nên hướng dẫn người bệnh đến các cơ sở y tế để đánh giá mức độ tổn thương” - BS Phan Thái Sơn cho biết.