Ebola vẫn lây lan

(PL)- Theo báo New York Times (Mỹ), ngày 5-2 tại Mỹ đã diễn ra cuộc họp báo của LHQ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về virus sốt xuất huyết Ebola với sự đại diện của đại diện đặc biệt của WHO về Ebola Bruce Aylward và đặc phái viên của LHQ về Ebola David Nabarro.

Bruce Aylward bày tỏ lo ngại về tình trạng lây lan Ebola ở Tây Phi trong đầu năm 2015 chưa được ngăn chặn dù đà lan có giảm so với đỉnh dịch năm 2014 khiến gần 9.000 người chết trong hơn 22.000 người nhiễm. Trong tuần cuối cùng của tháng 1 đã có 124 ca nhiễm mới ở ba nước Guinea (39 ca), Liberia (năm ca) và Sierra Leone (80 ca). Có nhiều lý do lo ngại. Một bộ phận nhiễm mới là những người không có trong danh sách khoanh vùng nghi nhiễm. Nhiều người trong số họ lại di chuyển nhiều nơi trước khi được phát hiện nhiễm. Thêm nữa, phong tục chôn chứ không hỏa thiêu người chết của người dân châu Phi khiến virus Ebola từ người chết dễ xâm nhập vào người còn sống qua công việc tang lễ. Trong khi đó hiện nguồn tài chính dập dịch rất eo hẹp vì nhiều nước hứa hẹn nhưng không chi tiền. Theo ông Nabarro, quỹ chống Ebola của LHQ và WHO cần có thêm 1 tỉ USD nữa để đạt được mục tiêu bài trừ hoàn toàn Ebola vào giữa năm nay. ĐĂNG KHOA