Nắng nóng, trẻ khám bệnh tăng 5%

Ngày thứ Hai (6-4), số trẻ đến khám cũng xấp xỉ 7.000 ca, tăng khoảng 5% so với bình thường (ảnh).

Trẻ đến khám phổ biến mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lây nhiễm như tay-chân-miệng, sởi, quai bị, thủy đậu... Số trẻ nội trú khoa hô hấp gần 300 ca (bình thường 200-250 ca), tiêu hóa là 200 ca (bình thường 150-160 ca), các bệnh khoa nhiễm trên 150 ca.

BS-CKII Phạm Văn Hoàng, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết có bốn nguyên nhân khiến trẻ khám và nhập viện nhiều vào mùa này. Thứ nhất, nắng nóng là điều kiện thuận lợi làm cho vi khuẩn phát triển mạnh. Thứ hai, nắng nóng làm cho sức đề kháng của trẻ giảm do thiếu nước, tiêu tốn nhiều năng lượng do bài tiết mồ hôi, điều hòa thân nhiệt. Thứ ba, nắng nóng nên trẻ thường nằm máy lạnh khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cho trẻ cảm lạnh. Thứ tư, nắng nóng làm cho thức ăn dễ ôi thiu, vi trùng phát triển mạnh, trẻ ăn đồ ăn không an toàn bị tiêu chảy cấp, viêm đường ruột, kiết lỵ tăng.

BS Hoàng khuyến cáo những ngày nắng nóng tránh cho trẻ ra đường vào ban trưa, cho trẻ ở nơi thoáng mát, mặc đồ thoáng mát để da dễ trao đổi nhiệt. Đặc biệt là tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột cho trẻ như ở trong nhà có máy lạnh cho ra nắng... Điều quan trọng nữa là cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh, ăn nhiều trái cây, vitamin và cho trẻ uống đủ nước. Đồng thời thường xuyên rửa tay cho trẻ để phòng bệnh.

