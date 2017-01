Ngộ độc rượu tăng mạnh những ngày Tết

Chiều 26-1 (tức 29 Tết), Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, có một bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm, do lạm dụng rượu bị hôn mê sâu, phù não..., không có khả năng phục hồi vừa được gia đình làm thủ tục đưa về quê lo hậu sự.

Theo Ths. Nguyên, tại Trung tâm chống độc hiện còn rất nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu, bị ảnh hưởng do lạm dụng rượu đang nằm điều trị, dự kiến phải hết Tết mới hồi phục được sức khỏe để ra viện.

Bệnh nhân tăng mạnh

Bệnh nhân vừa được gia đình làm thủ tục đưa về quê lo hậu sự là anh Đ.Đ.K., 40 tuổi, trú tại Phú Sơn, Hà Nội. Anh K. được gia đình đưa vào Bệnh viện Nông nghiệp, Hà Nội hôm 23-1, trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo.



BS Nguyên đang thăm khám bệnh nhân bị suy thận do rượu



Theo gia đình bệnh nhân K., trong 3 ngày liên tiếp, anh K. uống rượu ở nhiều nơi, uống nhiều loại rượu khác nhau và về nhà trong tình trạng say mềm mất ý thức. Đêm 22-1, anh K. mệt mỏi, nôn nhiều và được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Tại BV Nông nghiệp, các bác sỹ thấy tình trạng sức khỏe của anh K. giảm sút nên đã chuyển tuyến lên Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, máu bất thường, rối loạn, não bị tổn thương.

Tại Trung tâm chống độc, qua xét nghiệm các bác sỹ nhận thấy, hàm lượng rượu cồn công nghiệp (methanol) trong máu của bệnh nhân này rất cao: 138mg/100 ml máu. Theo Ths. Nguyên, chỉ cần một lượng cồn từ 40-50mg/100 ml máu cũng đã đủ gây tử vong. Do vậy, khi có kết quả xét nghiệm, các bác sỹ Trung tâm chống độc đã khẩn trương tiến hành hồi sức cho bệnh nhân, dùng thuốc giải độc, lọc máu… Tuy nhiên, dù được lọc máu để thải hết chất độc, nhưng não của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề, hôn mê sâu, nội tạng bị suy giảm do hậu quả của rượu, không có khả năng phục hồi nên gia đình đã chủ động làm thủ tục xin cho bệnh nhân về nhà lo hậu sự.

Ths. Nguyên cho biết, theo quy luật hằng năm, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu vẫn tăng mạnh trong những ngày Tết. Nhưng năm nay, những ca ngộ độc cồn công nghiệp (methanlo) tăng cao đột biến. Do đó, việc trực chiến, cấp cứu bệnh nhân trong những ngày này của các y, bác sỹ Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai vất vả hơn ngày thường.

“Năm nào cũng vậy, cho dù đã được cảnh báo nhiều về tác hại do rượu gây nên, nhưng thời gian trước, trong và sau Tết, lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu tăng đột biến. Năm nay cũng không ngoại lệ” – BS. Nguyên cho biết.

Cũng theo cảnh báo của BS. Nguyên, người càng trẻ, có thể trạng gầy yếu thì nguy cơ ngộ độc rượu dẫn đến hạ đường huyết, gây đến tổn thương não càng cao. Ngoài ra, cũng không ít trường hợp còn phải chịu di chứng sau điều trị ngộ độc rượu như suy thận, viêm tụy…

Cẩn trọng với rượu cồn công nghiệp methanol

Vào thăm khám một nam bệnh nhân 25 tuổi bị suy thận do uống rượu đang nằm điều trị tại Trung tâm, BS. Nguyên khuyến cáo, người trẻ phải tránh xa rượu, vì càng uống rượu sớm thì sẽ bị lạm dụng rượu và khó bỏ, gây tổn thương nội tạng, thần kinh…

Bệnh nhân nam bị suy thận tên N.V.K., trú tại Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân này được gia đình đưa vào Trung tâm chống độc cấp cứu đêm 22-1 trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nôn nhiều. Theo bệnh nhân này, trước đó anh ta đến nhà bạn uống vài chén rượu ngâm quả nhàu, sau đó lên bar uống gần 2 cốc rượu (khoảng gần 200 ml) và bị chuếnh choáng, nôn mửa. Ngày hôm sau K. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua làm các xét nghiệm, các bác sỹ Trung tâm chống độc thấy bệnh nhân này bị suy thận cấp và cho nhập viện điều trị ngay.

Theo BS. Nguyên, trong mấy ngày giáp Tết, ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhận ca cấp cứu ngộ độc rượu; có ngày có tới 2-3 trường hợp nhập viện. Điều đáng nói, phần lớn ca nhập viện do ngộ độc rượu đều trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, ngừng tim không còn cơ hội sống. Chỉ trong tuần vừa qua, có tới 3 trường hợp tử vong vì ngộ độc rượu trầm trọng.

BS Nguyên cho biết, rượu cồn công nghiệp nguy hiểm bởi loại này có tác dụng tương tự như rượu thông thường (sản xuất từ cồn thực phẩm ethanol), nhưng khi vào cơ thể, cồn này chuyển hóa thành các a xít gây tổn thương các tế bào, đặc biệt là ở mắt, não, gây hoại tử các tế bào não, tế bào thần kinh thị giác, gây mù vĩnh viễn.

Không chỉ có bệnh nhân bị ngộ độc methanol, trong những ngày Tết, nhiều bệnh nhân nhập viện do lạm dụng rượu nên bị ngộ độc rượu. Nhiều người uống rượu nhưng không ăn gây hạ đường huyết, do đó gây tổn thương não…

BS Nguyên khuyến cáo, dịp lễ, tết số bệnh nhân nhập viện do rượu thường tăng 2-3 lần. Do vậy, để có một cái Tết mạnh khỏe, bình an, mọi người nên tránh xa rượu, bia. Nếu có uống, hãy uống một lượng rượu vừa đủ với cơ địa để tránh bị say mềm, gây tổn thương thần kinh, nội tạng. Hãy chọn những loại rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh uống những loại rượu trôi nổi bên ngoài có pha cồn công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng…