Nối thành công nhanh ngón tay đứt lìa

Trước đó, anh C. được người thân đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa ngón cái của bàn tay trái, mất nhiều máu do bị tai nạn. Người thân mang theo chiếc ngón tay bỏ trong khăn sạch và cho vào túi ni lông ướp lạnh trong thùng đá nhiều giờ đồng hồ.



Bàn tay trái của anh L.V.C được nối ngón tay cái thành công

BS Nguyễn Duy Quyết và BS Võ Ngọc Thái cùng e kíp đã tiến hành phẫu thuật nối ngón tay bị đứt rời vào bàn tay cho anh C. Sau 8 giờ đồng hồ, các BS, y tá đã hoàn tất nối mạch máu và đính xương.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, cho biết: Ngón tay bị đứt đã được nối ráp vào bàn tay bệnh nhân thành công. Khả năng phục hồi sau phẫu thuật tiến triển tốt, ngón tay hồng, vết thương khô. Ngón tay được nối đã bắt đầu cử động được”.