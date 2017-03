Phạt cơ sở gây ngộ độc cho học sinh Trường Trần Quang Khải

Chiều 18-3, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết chi cục đã ra quyết định phạt chi nhánh 1 Công ty TNHH DV Tâm Tâm (625/4A quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) 48 triệu đồng.

Theo ông Hòa, các hành vi sai phạm của Công ty Tâm Tâm bao gồm không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ; không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, Công ty Tâm Tâm còn bị phạt do không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại; phòng ăn, bàn ăn không bảo đảm an toàn, vệ sinh; cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng; kể cả không lưu mẫu thức ăn.



Học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM nhập viện trong tình trạng nôn ói.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 10-3, sau khi ăn cơm với các món thịt xá xíu, canh khoai mỡ nấu thịt bằm, xào hỗn hợp xu xu, cà rốt, bông cải và một món tráng miệng do Công ty Tâm Tâm cung cấp, 44 học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Khải (quận 1, TP.HCM) có các triệu chứng buồn nôn, đau bụng nên được đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Ông Hòa còn cho biết Chi cục ATVSTP TP.HCM cũng ra quyết định phạt Công ty Lotteria VN (tầng 7, tòa nhà Paragon, số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) và ba cửa hàng ăn uống trực thuộc Công ty Lotteria VN tổng cộng 146 triệu đồng do để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại một công ty trong khu công nghệ cao thuộc quận 9 (TP.HCM). Vụ ngộ độc này khiến hơn 60 công nhân vào bệnh viện chăm sóc.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn TP.HCM xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 100 người mắc.