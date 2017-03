Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời

Chiều 27-7, gia đình của chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, Hà Tĩnh) - người đã từ chối điều trị ung thư để cứu đứa con trong bụng của mình - đau buồn cho biết chị đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 cùng ngày trong vòng tay của người thân ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Người nhà của chị Trâm cho hay sau hơn hai tuần mổ bắt con, đến ngày hôm qua (26-7), dù được các bác sĩ BV K Trung ương nỗ lực cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng nên gia đình đã đưa chị về quê nhà.

Chiều ngày 27-7, ông Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV K cho biết các BS đã rất nỗ lực để điều trị cho chị Trâm nhưng do thời điểm bắt đầu điều trị quá trễ nên bệnh tình của chị không có tiến triển. Những ngày cuối cùng, chị không bị đau đớn do thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau và các thuốc hỗ trợ. Ngày 26-7, chị Trâm về tới nhà an toàn, vẫn tỉnh táo.



Chị Trâm được các BS cho qua thăm con bằng xe lăn tại BV Phụ sản Trung ương ngày 21-7. Ảnh: CTV

Sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm nguyên là thiếu úy công an ở Hà Tĩnh, nhập BV K Trung ương ngày 24-6 đang mang thai lần đầu ở tuần thứ 27. Căn bệnh ung thư di căn từ phổi sang gan, hạch to, tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở suy hô hấp mức độ nhẹ. Các bác sĩ đã tư vấn gia đình cân nhắc việc đình chỉ thai. Tuy nhiên, chị bày tỏ mong muốn giữ lại con và đã từ chối làm tất các những xét nghiệm chụp chiếu có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Tối ngày 10-7, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên các bác sĩ đã tiến hành thực hiện ca mổ.

Ca mổ hi hữu chưa từng xảy ra trước đó: bệnh nhân không thể nằm, không thể gây mê, phải mổ trong tư thế ngồi và chỉ gây tê tủy sống, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cuộc mổ. Chứng kiến ca mổ, người nhà và nhiều y bác sĩ đã không thể cầm được nước mắt.

Ngay sau khi chào đời, thai nhi được các bác sĩ cho vào lồng ấp và chuyển thẳng đến BV Phụ sản Trung ương điều trị. Hiện cháu bé đang được nuôi dưỡng theo đường tĩnh mạch và đường ruột.