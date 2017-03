Thu hồi mỹ phẩm chứa Paraben: Nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay

Khảo sát nhiều ngày tại các siêu thị, có khá nhiều sản phẩm trên bao bì có chứa dẫn chất paraben vẫn được trưng bày trên kệ. Tại một số siêu thị những ngày gần đây, có tình trạng trên bao bì một số mỹ phẩm mang thương hiệu Lana bị xóa tên dẫn chất Isopropylparaben (là một trong năm dẫn chất bị cấm) bằng bút xóa khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.





Dùng bút xóa tẩy thành phần chất cấm trên sản phẩm. Ảnh: VŨ VY.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lưu Đức Nghi, giám đốc công ty Lana cho biết phía công ty đã chủ động nghiên cứu để thay đổi thành phần công thức trong các sản phẩm từ tháng 05-2015. “Tất cả mỹ phẩm mang thương hiệu Lana bán trên thị trường hiện nay không chứa 5 dẫn chất paraben bị cấm. Vì vậy, trong danh sách thu hồi mỹ phẩm cũng không có tên Lana”, ông Nghi cho biết thêm.

Tuy nhiên, cung theo ông Nghi, số mỹ phẩm sử dụng bao bì cũ có in thành phần Isopropylparaben trên còn tồn lại khá nhiều. Việc in bao bì mới cũng chưa tiến hành kịp. Công ty đã xử lý bằng cách xóa tên chất cấm, hoặc dán nhãn phụ lên bao bì. Ông Nghi cũng khẳng định, việc in và thay bao bì mới cho toàn bộ sản phẩm đang được gấp rút tiến hành, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 8 này.

Về phía các sản phẩm nước ngoài bị thu hồi trong đợt này, hầu như các công ty đã chủ động và có tiến trình thu hồi trước 31-7.



Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm trên bao bì có chất cấm isopropylparaben trong siêu thị. Ảnh: HÀ PHƯỢNG.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc thu hồi sản phẩm, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh – Giám đốc truyền thông của công ty L’Oreal Việt Nam, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin trên báo chí, công ty đã cho kiểm tra tổng thể các sản phẩm theo danh sách. Trong số 49 sản phẩm được báo chí đề cập, L’Oreal chỉ có 5 sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. L’Oreal đã tiến hành thay thế dẫn xuất paraben cho phần lớn các dòng sản phẩm của mình nên số lượng hiện tại trên thị trường không lớn.

“Việt Nam không có lộ trình ngừng sử dụng các sản phẩm có 5 dẫn xuất paraben như các nước khác trên thế giới và trong khu vực nên việc thu hồi diễn ra trong thời gian rất ngắn. Do đó, nhiều nhà sản xuất không có nhiều thời gian chuẩn bị nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến việc kinh doanh các dòng sản phẩm khác không chứa paraben của công ty chúng tôi” – Bà Trinh nói.

Ngoài ra, do các nước trên thế giới đều có lộ trình ngừng sử dụng sản phẩm chứa paraben cho đến cuối năm 2015 nên sản phẩm L’Oreal vẫn đang lưu hành tại các thị trường khác.