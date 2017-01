Uống nhiều nước chanh, mật ong có thể hại gan

Nước chanh, mật ong chứa đường trái cây. Mà so với đường glucose - đường chuyển hóa từ tinh bột, đường trái cây làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, tiểu đường, hại gan cùng một số bệnh mạn tính khác. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát và so sánh tác động của hai loại đường này đến chuyển hóa và chức năng tim mạch. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột, được chia làm hai nhóm. Một nhóm được cung cấp đường glucose, một nhóm được cung cấp đường trái cây trong thời gian tám tuần. Lượng đường đưa vào cơ thể chuột có tỉ lệ bằng lượng đường một người tiêu thụ trong sáu năm. Số chuột này được đem so sánh với một nhóm chuột chỉ cho uống nước trắng thay vì uống đường như hai nhóm kia. Kết quả, cả hai nhóm chuột được cung cấp đường glucose và trái cây đều hấp thụ nhiều calori hơn nhóm so sánh. Lượng calori nhóm chuột tiêu thụ đường glucose cao hơn nhóm chuột tiêu thụ đường trái cây.

Điều đáng chú ý là ở chuột tiêu thụ đường trái cây, lượng chất béo triglycerides tăng cao, trọng lượng gan tăng, khả năng đốt cháy mỡ trong gan giảm là nguyên nhân khiến mỡ trong gan tăng, làm căng thẳng động mạch chủ, ảnh hưởng đến huyết áp.