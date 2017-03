Khởi tố nguyên phó công an giao cấu với trẻ em

(PL)- Ngày 14-10, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Định (52 tuổi, nguyên phó trưởng Công an thị trấn huyện Nam Đàn) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và giao cấu với trẻ em.

Tháng 2-2009, LTP (13 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) được đưa vào giúp việc tại nhà nghỉ An Phú Quý (thị trấn huyện Nam Đàn) do Nguyễn Thị Yến làm chủ. Yến đến gặp Định làm thủ tục tạm trú cho nhân viên nhà nghỉ. Định biết cháu P. thiếu giấy tờ tùy thân nhưng vẫn tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ tạm trú cháu P. sinh năm 1996. Đầu năm 2010, Định đến nhà nghỉ, Yến điều cháu P. lên phòng “tiếp bác Định”. Tại đây, Định quan hệ tình dục với cháu P. Tháng 9-2010, Yến nhờ Định sửa trong sổ đăng ký tạm trú cho P. từ 14 tuổi lên 18 tuổi. Liên quan đến vụ án trên, Yến đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi môi giới và chứa chấp mại dâm. Hoàng Văn Toản (trú Nghệ An) cũng bị khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em và trộm cắp tài sản. Trước đó, sau khi Toản mua dâm cháu P. rồi cùng ba đối tượng khác trộm một chiếc xe máy để trong sân nhà nghỉ An Phú Quý. Đ.LAM