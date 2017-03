Nắng nóng làm 2 người tử vong ngoài đồng

Ngày 3-6, người thân và Trạm y tế xã Nghi Thạch cho biết, sáng 1-6, trời nắng nóng, ông Liệu cùng người nhà ra cày thu hoạch lạc (đậu phộng) trên cánh đồng xóm 10, xã Nghi Thạch, cho kịp mùa vụ.

Bàn thờ, di ảnh bà Nguyễn Thị An. Ảnh: Nam Đàn.

Trong quá trình cày lạc dưới nắng khoảng 40 độ kèm gió Lào, ông Liệu bị choáng, kêu chóng mặt, người nhà phải dìu ông Liệu vào bóng mát ngồi nghỉ cho tỉnh. Sau đó, khi thấy bình phục sức khỏe, ông Liệu tiếp tục xuống ruộng làm việc rồi bị ngất xỉu dưới nắng nóng. Gia đình gọi xe cấp cứu đưa ông Liệu đi bệnh viện nhưng không kịp, ông đã tử vong sau đó.

Trước đó, sáng 31-5, bà An một mình đội nắng ra cánh đồng xóm 9, xã Nghi Thạch làm việc. Tuy nhiên đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, bà An bị gục nằm trên bờ ruộng. Ông Nguyễn Duy Lạc (chồng bà An) cùng các con, chạy ra thấy bà An đang nằm ngất xỉu dưới nắng liền gọi xe cấp cứu đưa bà vào BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhưng bà đã ngừng thở.

Ông Nguyễn Duy Lạc (chồng bà An) đau buồn: "Trời nắng quá khiên vợ tôi đi làm đồng một mình, bị say nắng, ngất xỉu, rồi tử vong". Ảnh: Nam Đàn

Ông Nguyễn Đình Nhân, Chủ tịch UBND xã Nghi Thạch cho biết: “Đúng là những ngày qua, trên địa bàn xã có nắng gay gắt, ông Liệu, bà An đi làm đồng và bị ngất xỉu sau đó bị tử vong. Tuy nhiên chúng tôi cũng không đủ chuyên môn để xác định ông Liệu và bà An chết có phải do say nắng hay không. Trong trường hợp người dân tử vong do bị lũ lụt, sạt lở đất…thì dễ xác định nguyên nhân và chính quyền tỉnh có quy định mức hỗ trợ rõ ràng, nhưng trường hợp xác định có phải tử vong do nắng nóng hay không thì xã đang gặp khó khăn về chuyên môn. Chính quyền đang thăm hỏi, động viên gia đình ông Liệu, bà An sớm vượt qua khó khăn”.

