Nghi cán bộ tiếp tay giang hồ chiếm đất công

Truy trách nhiệm cán bộ liên quan Từ tháng 4, tháng 5-2015, báo chí và người dân đã phản ánh việc một số người lấn chiếm đất công tại khu vực phường 10 (TP Vũng Tàu) để phân lô bán nền, bảo kê xây nhà không phép. Tiếp đó, cơ quan công an nhận được chỉ đạo vào cuộc điều tra, xử lý. Qua thời gian điều tra, xác minh, chúng tôi có đủ căn cứ khởi tố ba bị can trên. Cả ba không cùng một băng nhóm nhưng có hành vi lấn chiếm đất công, xây nhà không phép. Ngoài ra, hai trong số ba bị can còn bảo kê nhà hàng, quán ăn, đòi nợ thuê gây ra nhiều vụ việc phức tạp, làm mất an ninh trật tự. Qua điều tra, cơ quan công an cũng nhận thấy có nhiều căn nhà xây không phép đã được lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không bị xử phạt, không cưỡng chế phá dỡ. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cán bộ liên quan vì sao có việc giang hồ xây nhà không phép trên đất công. Thượng tá NGUYỄN ĐỨC TRỊNH,

Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu