Ngư dân khóc khi an táng cá voi

Chưa rõ nguyên nhân cá voi chết Ngư dân ở tỉnh Nghệ An cho biết trong năm tháng nay, tỉnh này có tới bảy vụ cá voi dạt vào bờ biển. Trong đó có sáu cá voi con dạt vào bờ biển khi đã chết. Điều đó khiến họ lo lắng và muốn làm rõ nguyên nhân cá chết. Một số người nhận định có thể do các tàu đánh bắt cá bằng thuốc nổ trên biển nhiều nên khiến cá bơi vào bờ và chết.

Những ngày qua, nước biển ở Nghệ An vẫn trong xanh bình thường. Ông Cao Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, cho biết: “Con cá voi khoảng 10 tấn này đã chết trên biển khoảng 10 ngày trước nên thi thể đang phân hủy mạnh. Trước mắt, chúng tôi đưa xác cá vào để cùng ngư dân tổ chức lễ an táng theo phong tục người đi biển, sau đó đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cá voi chết”. Năm 2013 và 2014, có hai con cá voi nhỏ chết dạt vào bờ biển xã Diễn Thịnh. Dân làng đã làm lễ cúng và an táng theo tín ngưỡng của ngư dân nơi đây. Sau đó, người dân đã tự nguyện xây lăng mộ cho hai con cá voi trên (ảnh). ________________________________ Ngay sau khi nhận được tin cá voi chết, tôi cùng cơ quan chức năng đã lên tàu ra nơi hiện trường có cá chết để tìm hiểu nguyên nhân cá chết. Qua quan sát, con cá voi đã chết nhiều ngày trước đó nên khó phát hiện có vết thương hay không. Con cá voi này cũng đã lớn tuổi. Chúng tôi đã lấy mẫu cá để phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cá chết. Thực tế thì hằng năm trên vùng biển Nghệ An cũng đã phát hiện xác cá voi chết dạt vào Ông NGUYỄN CHÍ LƯƠNG,

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An