Quái dị 'nhong nhong' giữa phố để câu like

Cởi truồng ra đường: Luật không xử được Đây là hình ảnh phản cảm, vi phạm nếp sống văn minh nơi công cộng. Hành vi này đang diễn ra ngày càng nhiều trong giới trẻ. Mới đây, rất nhiều facebooker thay nhau chia sẻ đường link cũng như những hình ảnh một cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác rộng bên ngoài, bên trong không có mảnh vải che thân. Trong các bức ảnh, cô gái đều có tư thế tạo dáng lộ liễu: Vạch áo khoác để khoe những bộ phận nhạy cảm của mình ngay giữa đường phố Sài Gòn. Những bức ảnh này được đăng tải từ một nick tên GM vào ngày 8-1 và những ngày sau đó với lời giới thiệu: "Vợ chồng em rất thích public nơi đông người, chụp thể loại này kích thích lắm các bác ạ!". "Tết này năn nỉ mãi vợ mới chịu đi chụp 1 bộ ảnh kỉ niệm, lần này cho vợ thử thể loại mới đi trên đường và từ từ cởi hết đồ ra luôn"…. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định nào xử phạt hành vi này. Nếu khoe thân trên đường mà không vì lý do biểu diễn, trình diễn gì cả thì ai nhức mắt cứ nhức chứ chính quyền không thể phạt. Trước đây, với hành vi cởi đồ nói trên sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng theo khoản 1 điều 10 NĐ 73/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc ăn mặc phản cảm đó chỉ bị phạt nếu diễn ra ở một số đia điểm nhất định. Cụ thể, điều khoản này quy định xử phạt số tiền như trên nếu “không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội”. Kể từ ngày 28-12-2013, NĐ 73/2010 hết hiệu lực, được thay thế bằng NĐ 167/2013. Điều đáng nói là quy định trên đã không làm rõ ra mà còn bỏ hẳn luôn ra khỏi NĐ 167/2013. Tóm lại, hiện nay không có quy định nào điều chỉnh hành vi phản cảm nói trên. Đây là một kẻ hở của pháp luật khi các nhà làm luật đã không dự liệu được ngày càng có nhiều thanh niên muốn nổi tiếng bằng những chiêu trò câu like từ thế giới ảo. Cứ như thế này thì xã hội sẽ lệch chuẩn tới đâu? TM