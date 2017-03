Quận Bình Tân: Nhiều biện pháp ngăn chặn cướp

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết công an quận sẽ quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền để trấn áp tội phạm cướp manh động (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-4 đã thông tin) xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân.

Cướp lộng hành do công an (!?)

Về nạn cướp lộng hành tại quận Bình Tân, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an quận Bình Tân nhìn nhận có thực trạng này và nêu những những giải pháp ngăn chặn.

Được biết trong tổng kết quý I- 2014 vừa qua, trưởng Công an quận Bình Tân thừa nhận tình hình phạm pháp hình sự xảy ra làm người dân không an tâm có nguyên nhân chủ quan của lực lượng công an.

Về các vụ cướp mà báo phản ánh, ông Tuấn cho biết: Công an quận đang truy xét và không loại trừ khả năng các đối tượng có thể có mối liên hệ nhóm với nhau. Tùy tính chất, mức độ, phạm vi hoạt động của đối tượng, công an quận sẽ báo cáo để phối hợp với Công an TP truy quét tội phạm.





Một băng cướp xe ôm bị Công an quận Bình Tân bắt giữ vào năm 2013. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Đại úy Tuấn, có tình trạng cướp giật một phần do đời sống khó khăn, người dân từ nhiều tỉnh tập trung về quận Bình Tân làm ăn sinh sống, thuê nhà trọ, từ đó kéo theo nhiều phức tạp về an ninh trật tự. ngoài ra cũng nảy sinh một số tội phạm cơ hội như cướp, trộm, cưỡng đoạt tài sản do không có tiền tiêu xài, về quê…

Quận Bình Tân là địa bàn rộng cũng khiến tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Nổi lên có tình trạng cướp xe ôm, cướp tiệm vàng, đối tượng nghiện ma túy chặn người đi đường đe dọa, xin đểu…

Tuần tra, kiểm soát chặt các điểm nóng

“Để ngăn chặn trộm cướp, Công an quận Bình Tân đang tăng cường tuần tra các khu vực tối vắng, các cụm KCN. Cùng với đó còn có nhiều lực lượng của Công an TP hỗ trợ tuần tra như trinh sát hình sự đặc nhiệm của PC45, cảnh sát 113, cảnh sát phản ứng nhanh, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng… Đáng mừng là hiện nay lực lượng bảo vệ dân phố cũng đã được trang bị hệ thống bộ đàm, hỗ trợ kịp thời và đắc lực cho việc phòng, chống tội phạm” - ông Tuấn cho biết.

Công an quận sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng tội phạm tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí để gây án. Tại một số cơ sở, KCN, bến xe, công an đã vận động bố trí camera giám sát.

Công an quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tạo công ăn việc làm, giải quyết an sinh xã hội và xác định rõ địa bàn, khu phố cần chuyển hóa để kéo giảm tội phạm. Hiện ba địa bàn Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông và Bình Trị Đông B đang được tập trung chuyển hóa.

Riêng tình trạng cướp xe ôm trên địa bàn năm nào cũng xảy ra và quận đã chỉ đạo công an các phường tổ chức sinh hoạt tổ xe ôm tự quản. Qua đó thông báo phương thức, thủ đoạn, cách thức nhận biết đối tượng nghi vấn cho các bác tài, đặc biệt tại khu vực Bến xe Miền Tây nơi tập trung đông xe ôm.

“Trong các vụ cướp mà báo phản ánh, có hai vụ cướp xe ôm thì một trường hợp bị kẻ cướp điều từ quận khác qua Bình Tân để cướp. Trường hợp thứ hai thì không tham gia sinh hoạt phong trào xe ôm tự quản nên thiếu cảnh giác. Cả hai đều chở theo hai thanh niên và bị điều đến chỗ vắng siết cổ, đập đầu cướp xe. Khi chở cùng lúc hai khách, các bác tài trên vừa vi phạm quy định luật giao thông vừa làm tăng mức độ nguy hiểm cho mình khi bị cả hai đối tượng cùng tấn công…” - Đại úy Tuấn nói.

HOÀNG TUYẾT - ÁI NHÂN